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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Интер - Туапсе
Интер - Туапсе: обзор матча 15 августа 2020
Интер
15.08.2020, суббота, 15:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 2 тур
3 : 2
Завершен
Туапсе
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Статистика матча Интер - Туапсе
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Матчи команд
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
Интер
0 : 7
09.06.2021
Кубань
Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур
Интер
1 : 2
28.05.2021
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур
Динамо Мх
3 : 1
23.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Анжи
6 : 1
20.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 29 тур
Интер
1 : 2
16.05.2021
Спартак-Нальчик
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Чайка
5 : 0
05.06.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Туапсе
0 : 4
30.05.2022
Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Машук-КМВ
1 : 3
22.05.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Туапсе
0 : 5
16.05.2022
Легион
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 0
12.05.2022
Туапсе
Информация о матче
Стадион:
МБУ школы № 6
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Туапсе
Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках
2021.05.04 21:54
1
«Локомотив» забил девять голов «Туапсе» в товарищеской встрече
2021.03.27 15:55
5
Во время матча ПФЛ мяч уплыл в Черное море
2020.11.08 00:35
2
«Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками
2020.09.22 20:08
4
РФС проводит проверку матча ПФЛ «Урожай» – «Интер» на предмет договорного характера
2020.03.24 00:23
5
Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках
2021.05.04 21:54
1
РФС проводит проверку матча ПФЛ «Урожай» – «Интер» на предмет договорного характера
2020.03.24 00:23
5
Матч ПФЛ «Интер» – «Анжи» отменен. На поле в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега
2019.11.03 12:26
7
Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»
2019.10.04 20:58
10
«Локомотив» забил девять голов «Туапсе» в товарищеской встрече
2021.03.27 15:55
5
Во время матча ПФЛ мяч уплыл в Черное море
2020.11.08 00:35
2
«Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками
2020.09.22 20:08
4
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