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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Мидтьюлланд
Копенгаген - Мидтьюлланд: обзор матча 14 марта 2021
Копенгаген
14.03.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Мидтьюлланд
90'
Желтая карточка
Ф. Ониика
88'
Желтая карточка
Аилтон
Замена
П. Бьель
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
85'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
М. Бунду
85'
79'
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
65'
Замена
А. Дрейер
️️️️
Г. Исаксен
Замена
В. Фишер
️️️️
Л. Лерагер
65'
Желтая карточка
К. Бартолец
57'
Желтая карточка
Й. Винд
53'
52'
Желтая карточка
Э. Святченко
Желтая карточка
Л. Лерагер
44'
Замена
М. Бунду
️️️️
М. Дарами
21'
5'
Желтая карточка
А. Шольц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
16
Пеп Бьель
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
18
Kristian Riis
ЦФ
4-3-1-2
1
Юнссон
34
Кристиансен
25
Нельссон
20
Бойлесен
2
Бартолец
6
Стаге
6
Зека
21
Лерагер
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
4-5-1
1
Лоссль
29
Паулиньо
24
Шольц
28
Святченко
12
Аилтон
11
Исаксен
23
Андерсон
10
Эвандер
16
Ониика
77
Систо
9
Каба
8
Фалк-Йенсен
16
Бьель
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
21
Лерагер
7
Фишер
7
Фишер
21
Лерагер
Бунду
29
Кауфманн
29
Кауфманн
Бунду
9
Дарами
7
Бунду
7
Бунду
9
Дарами
11
Исаксен
10
Дрейер
10
Дрейер
11
Исаксен
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
Остались в запасе
Копенгаген
Мидтьюлланд
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
16
Лука Пфайффер
ЦФ
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
18
Kristian Riis
ЦФ
1
Йеспер Хансен
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
Остались в запасе
16
Лука Пфайффер
ЦФ
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
18
Kristian Riis
ЦФ
1
Йеспер Хансен
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Копенгаген - Мидтьюлланд
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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