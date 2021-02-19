Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Мидтьюлланд
Ольборг - Мидтьюлланд: обзор матча 19 февраля 2021
Ольборг
19.02.2021, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
27'
С. Каба
72'
Эвандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Мидтьюлланд
86'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Й. Каюсте
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Ф. Берстинг
86'
Желтая карточка
Р. Теланнер
79'
Замена
Т. Прица
️️️️
Я. Нильсен
77'
72'
ГОЛ! 0:2!
Эвандер
65'
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
65'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Каба
Замена
R.
️️️️
R. Kakeeto
61'
Замена
К. Куск
️️️️
М. Самуэльсен
61'
38'
Желтая карточка
С. Каба
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Каба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Ольборг
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-1-4-2
2
Паллесен
5
Теланнер
2
Росс
3
Нильсен
6
Феррейра
14
Самуэльсен
10
Берстинг
23
8
Фоссум
35
Ринне
35
4-1-3-1-1
1
Хансен
24
Шольц
28
Святченко
27
Коолс
29
Паулиньо
2
Каюсте
77
Систо
10
Эвандер
16
Ониика
10
Дрейер
9
Каба
3
Нильсен
22
Прица
22
Прица
3
Нильсен
23
10
10
23
3
Нильсен
25
Клиттен
25
Клиттен
3
Нильсен
14
Самуэльсен
7
Куск
7
Куск
14
Самуэльсен
10
Берстинг
9
ван Верт
9
ван Верт
10
Берстинг
9
Каба
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Каба
2
Каюсте
23
Андерсон
23
Андерсон
2
Каюсте
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
Остались в запасе
Ольборг
Мидтьюлланд
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
12
Аилтон
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
12
Аилтон
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Ольборг - Мидтьюлланд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
Новости команд
Все
Ольборг
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+