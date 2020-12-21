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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Нордшелланд
Мидтьюлланд - Нордшелланд: обзор матча 21 декабря 2020
Мидтьюлланд
21.12.2020, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Нордшелланд
8'
А. Дрейер
12'
А. Шольц
68'
С. Каба
45+3'
М. Ригор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Нордшелланд
81'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Ригор
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Каба
80'
76'
Замена
L. Lykkegaard
️️️️
М. Тюхосен
76'
Замена
И. Садик
️️️️
К. Сулемана
Замена
М. Андерсон
️️️️
А. Дрейер
75'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
П. Систо
75'
ГОЛ! 3:1!
С. Каба
Пас отдал
Д. Коолс
68'
67'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
А. Франсис
Замена
А. Мабиль
️️️️
Эвандер
59'
46'
Замена
И. Атанга
️️️️
Д. Свенссон
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Ригор
33'
Желтая карточка
И. Месик
ГОЛ! 2:0!
А. Шольц
Пас отдал
А. Дрейер
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Дрейер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
0
L. Lykkegaard
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хансен
27
Коолс
24
Шольц
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Каюсте
16
Ониика
10
Эвандер
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
3-2-4-1
1
Виндаль
17
Тюхосен
33
4
Хансен
18
Месик
24
Свенссон
8
Андерсен
10
Ригор
17
Франсис
33
Кристенсен
7
Сулемана
77
Систо
11
Исаксен
11
Исаксен
77
Систо
9
Каба
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Каба
10
Дрейер
23
Андерсон
23
Андерсон
10
Дрейер
10
Эвандер
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Эвандер
17
Тюхосен
0
0
17
Тюхосен
17
Франсис
42
Чуквуани
42
Чуквуани
17
Франсис
10
Ригор
11
Антман
11
Антман
10
Ригор
7
Сулемана
11
Садик
11
Садик
7
Сулемана
24
Свенссон
20
Атанга
20
Атанга
24
Свенссон
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Нордшелланд
30
Оливер Оттесен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
72
Martin Vantruba
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Оливер Оттесен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Нордшелланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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