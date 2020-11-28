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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Ольборг
Мидтьюлланд - Ольборг: обзор матча 28 ноября 2020
Мидтьюлланд
28.11.2020, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ольборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Ольборг
90'
+1
Замена
Т. Нкада
️️️️
Л. Андерсен
85'
Замена
R. Kakeeto
️️️️
М. Хойхольт
Замена
Б. Краев
️️️️
П. Систо
80'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Н. Мадсен
73'
72'
Желтая карточка
М. Хойхольт
71'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
К. Куск
Желтая карточка
Д. Коолс
68'
46'
Замена
Л. Клиттен
️️️️
Я. Нильсен
42'
Желтая карточка
Я. Нильсен
Желтая карточка
Н. Мадсен
39'
23'
Желтая карточка
Р. Теланнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Ольборг
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
23
Robert Kakeeto
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
4-4-1-1
1
Хансен
27
Коолс
24
Шольц
28
Святченко
29
Паулиньо
24
Мадсен
23
Андерсон
77
Систо
16
Ониика
10
Дрейер
9
Каба
3-2-3-3
5
Теланнер
2
Паллесен
3
Нильсен
4
Гранли
5
6
Хойхольт
10
Берстинг
8
Фоссум
7
Куск
25
Андерсен
35
Ринне
77
Систо
23
Краев
23
Краев
77
Систо
24
Мадсен
11
Мабиль
11
Мабиль
24
Мадсен
25
Андерсен
23
Нкада
23
Нкада
25
Андерсен
3
Нильсен
25
Клиттен
25
Клиттен
3
Нильсен
6
Хойхольт
23
23
6
Хойхольт
7
Куск
9
ван Верт
9
ван Верт
7
Куск
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ольборг
30
Оливер Оттесен
ВР
11
Густав Исаксен
ПП
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
30
Оливер Оттесен
ВР
11
Густав Исаксен
ПП
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
Остались в запасе
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Ольборг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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