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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Мидтьюлланд
Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 31 октября 2020
Нордшелланд
31.10.2020, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
11'
А. Франсис
45'
А. Франсис
52'
М. Фрезе
71'
К. Сулемана
34'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Мидтьюлланд
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
М. Диоманде
90'
86'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Й. Каюсте
85'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
А. Дрейер
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
М. Ригор
80'
Замена
О. Вилладсен
️️️️
М. Фрезе
80'
Замена
И. Атанга
️️️️
К. Хансен
80'
ГОЛ! 4:1!
К. Сулемана
Пас отдал
К. Хансен
71'
56'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Н. Мадсен
56'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Эвандер
ГОЛ! 3:1!
М. Фрезе
Пас отдал
А. Франсис
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Франсис
Пас отдал
М. Диоманде
45'
Замена
И. Месик
️️️️
U. Jenssen
42'
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Дрейер
Пас отдал
Эвандер
33'
Желтая карточка
М. Джеймс
ГОЛ! 1:0!
А. Франсис
Пас отдал
М. Андерсен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
10
Эвандер
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Брайан Приске
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-5-1
1
Виндаль
3
Фрезе
33
5
4
Хансен
8
Андерсен
33
Кристенсен
17
Франсис
10
Диоманде
10
Ригор
7
Сулемана
3-1-5-1
31
Андерсен
24
Шольц
2
Андерссон
44
Дир
2
Каюсте
77
Систо
23
Краев
10
Эвандер
4
Джеймс
24
Мадсен
10
Дрейер
3
Фрезе
2
Вилладсен
2
Вилладсен
3
Фрезе
5
18
Месик
18
Месик
5
10
Ригор
42
Чуквуани
42
Чуквуани
10
Ригор
10
Диоманде
29
29
10
Диоманде
4
Хансен
20
Атанга
20
Атанга
4
Хансен
10
Дрейер
16
Пфайффер
16
Пфайффер
10
Дрейер
24
Мадсен
16
Ониика
16
Ониика
24
Мадсен
10
Эвандер
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Эвандер
2
Каюсте
23
Андерсон
23
Андерсон
2
Каюсте
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
72
Martin Vantruba
ВР
11
Оливер Антман
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
5
Джафет Сери
ЦЗ
30
Оливер Оттесен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
11
Оливер Антман
ЦП
Остались в запасе
5
Джафет Сери
ЦЗ
30
Оливер Оттесен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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