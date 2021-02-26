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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Коринтианс
Интернасьонал - Коринтианс: обзор матча 26 февраля 2021
Интернасьонал
26.02.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Завершен
Коринтианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Коринтианс
82'
Замена
Марллон
️️️️
Б. Мендес
Замена
L. Mazetti
️️️️
К. Видаль
79'
Замена
Пеглоу
️️️️
Хейтор
79'
76'
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Кантильо
76'
Замена
Хавьер
️️️️
Рамиро
72'
Замена
М. Витал
️️️️
Рони
72'
Замена
Л. Натель
️️️️
Р. Отеро
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Б. Пракседес
70'
Замена
A. Hernández
️️️️
Ю. Алберто
70'
68'
Желтая карточка
Ф. Сантос
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Р. Дурадо
41'
22'
Желтая карточка
В. Кантильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
70
Рони
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Интернасьонал
7
Пеглоу
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
99
Abel Hernández
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
88
Caue
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
14
Рибейро
5
Хейтор
13
Дурадо
8
Патрик
88
Эденилсон
25
Пракседес
11
Видаль
9
Алберто
4-5-1
1
Кассио
4
Жил
21
Жемерсон
4
Мендес
6
Сантос
70
Рони
26
Касарес
30
Кантильо
17
Рамиро
11
Отеро
21
Жо
5
Хейтор
7
Пеглоу
7
Пеглоу
5
Хейтор
9
Алберто
99
99
9
Алберто
25
Пракседес
91
Гальярдо
91
Гальярдо
25
Пракседес
11
Видаль
38
38
11
Видаль
13
Дурадо
23
Линдосо
23
Линдосо
13
Дурадо
17
Рамиро
39
Хавьер
39
Хавьер
17
Рамиро
11
Отеро
19
Натель
19
Натель
11
Отеро
30
Кантильо
29
Камачо
29
Камачо
30
Кантильо
4
Мендес
13
Марллон
13
Марллон
4
Мендес
70
Рони
10
Витал
10
Витал
70
Рони
Остались в запасе
Интернасьонал
Коринтианс
9
Leandro Fernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Зе Габриэл
ОП
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
88
Caue
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
32
Ángelo Araos
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Зе Габриэл
ОП
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
88
Caue
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
32
Ángelo Araos
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Интернасьонал - Коринтианс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интернасьонал
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Интернасьонал
- : -
24.11.2026
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20.11.2026
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Интернасьонал
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Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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