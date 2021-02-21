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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Сеара
Коритиба - Сеара: обзор матча 21 февраля 2021
Коритиба
21.02.2021, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Сеара
51'
Ф. Визеу
74'
S. Mineiro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Сеара
84'
Замена
K.
️️️️
П. Наресси
84'
Замена
W.
️️️️
Б. Пачеко
74'
ГОЛ! 0:2!
S. Mineiro
Пас отдал
П. Наресси
73'
Замена
Рик
️️️️
Л. Чу
Замена
C.
️️️️
Маттеус
73'
Замена
L. Henrique
️️️️
Г. Биро
73'
65'
Замена
W. Oliveira
️️️️
Лима
65'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Ф. Визеу
Замена
У. Моура
️️️️
Н. Силва
57'
Замена
R. Oliveira
️️️️
O.
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Визеу
Пас отдал
Л. Чу
Замена
H. Vermudt
️️️️
S.
46'
Желтая карточка
Н. Силва
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
27
Маттеус
ЦП
77
Osman
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коритиба
5
Уго Моура
ОП
31
Yan Sasse
ЦП
12
Marcão
ЦФ
6
Angelo
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
37
Рик
ПВ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
2-2-5
29
Биро
6
Силва
8
Буэно
27
Маттеус
44
17
30
Робсон
35
13
2-2-3-4
4
Клаус
91
Пачеко
6
Наресси
35
Шарлес
45
Лима
29
Вина
7
Чу
9
Визеу
3
2
1
35
56
56
35
6
Силва
5
Моура
5
Моура
6
Силва
29
Биро
28
28
29
Биро
27
Маттеус
70
70
27
Маттеус
77
9
9
77
6
Наресси
70
70
6
Наресси
45
Лима
55
55
45
Лима
91
Пачеко
91
91
91
Пачеко
9
Визеу
11
11
9
Визеу
7
Чу
37
Рик
37
Рик
7
Чу
Остались в запасе
Коритиба
Сеара
12
Marcão
ЦФ
6
Angelo
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
12
Marcão
ЦФ
6
Angelo
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Остались в запасе
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Коритиба - Сеара
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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