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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Интернасьонал
Васко да Гама - Интернасьонал: обзор матча 14 февраля 2021
Васко да Гама
14.02.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Завершен
Интернасьонал
10'
Р. Дурадо
90+6'
Т. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Интернасьонал
90'
+7
Желтая карточка
Т. Гальярдо
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Т. Гальярдо
90'
Замена
Пеглоу
️️️️
Р. Дурадо
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Л. Матос
88'
Пенальти не реализован!
Г. Кано
82'
79'
Желтая карточка
Мойзес
77'
Желтая карточка
В. Куэста
Замена
Н. Боржес
️️️️
Энрике
76'
72'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
К. Видаль
71'
Замена
Нонато
️️️️
Б. Пракседес
Замена
J.
️️️️
B. Gomes
64'
46'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Маурисио
45'
Желтая карточка
Родиней
25'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
B. Gomes
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Дурадо
Пас отдал
Мойзес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Мартин Бенитес
АП
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
18
Маурисио
АП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
7
Андрей
ОП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Габриэл Пек
ПВ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
Интернасьонал
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
3-2-5
17
Энрике
3
Лео Матос
36
Грака
11
Магно
7
Бенитес
15
11
Карлиньос
14
Кано
8
5
4-1-1-3-1
14
Ломба
23
Родиней
31
Куэста
14
Рибейро
27
Мойзес
13
Дурадо
88
Эденилсон
11
Видаль
25
Пракседес
18
Маурисио
9
Алберто
17
Энрике
30
Боржес
30
Боржес
17
Энрике
15
50
50
15
3
Лео Матос
22
Пикачу
22
Пикачу
3
Лео Матос
13
Дурадо
7
Пеглоу
7
Пеглоу
13
Дурадо
11
Видаль
91
Гальярдо
91
Гальярдо
11
Видаль
25
Пракседес
16
Нонато
16
Нонато
25
Пракседес
18
Маурисио
23
Линдосо
23
Линдосо
18
Маурисио
Остались в запасе
Васко да Гама
Интернасьонал
35
Миранда
ЦЗ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
7
Андрей
ОП
77
Габриэл Пек
ПВ
33
Marcos Júnior
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
30
Лукао
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
99
Abel Hernández
ЦФ
5
Матеус Хусса
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
4
Leonardo Borges
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
35
Миранда
ЦЗ
38
Ygor Catatau
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
7
Андрей
ОП
77
Габриэл Пек
ПВ
33
Marcos Júnior
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
30
Лукао
ВР
Остались в запасе
99
Abel Hernández
ЦФ
5
Матеус Хусса
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
4
Leonardo Borges
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Васко да Гама - Интернасьонал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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