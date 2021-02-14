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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Коринтианс
Фламенго - Коринтианс: обзор матча 14 февраля 2021
Фламенго
14.02.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
10'
В. Арао
59'
Г. Барбоза
20'
Л. Натель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Коринтианс
90'
+5
Желтая карточка
Рони
Замена
Микаэл
️️️️
Д. Де Арраскаэта
90'
+1
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Жерсон
84'
Замена
Витиньо
️️️️
Б. Энрике
84'
Желтая карточка
Ф. Луис
83'
81'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Г. Силва
Замена
Г. Энрике
️️️️
Диего
80'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
79'
75'
Замена
Жо
️️️️
Á. Araos
66'
Замена
Рони
️️️️
Р. Отеро
66'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Хавьер
65'
Замена
Рамиро
️️️️
В. Кантильо
ГОЛ! 2:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Э. Рибейро
59'
54'
Желтая карточка
Жил
42'
Желтая карточка
Фагнер
38'
Желтая карточка
Рамиро
29'
Желтая карточка
Ф. Сантос
20'
ГОЛ! 1:1!
Л. Натель
Пас отдал
Á. Araos
ГОЛ! 1:0!
В. Арао
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
21
Жо
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Соуза
16
Луис
30
Кайо
22
Исла
15
Арао
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
10
Рибейро
27
Энрике
10
Диего
9
Барбоза
4-1-2-1-2
1
Кассио
4
Жил
4
Мендес
23
Фагнер
6
Сантос
39
Хавьер
11
Отеро
30
Кантильо
19
Силва
32
19
Натель
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
27
Энрике
11
Витиньо
11
Витиньо
27
Энрике
8
Жерсон
6
Виларди
6
Виларди
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Де Арраскаэта
10
Диего
13
Энрике
13
Энрике
10
Диего
32
21
Жо
21
Жо
32
19
Силва
11
Перейра
11
Перейра
19
Силва
39
Хавьер
29
Камачо
29
Камачо
39
Хавьер
11
Отеро
70
Рони
70
Рони
11
Отеро
30
Кантильо
17
Рамиро
17
Рамиро
30
Кантильо
Остались в запасе
Фламенго
Коринтианс
4
Лео Перейра
ЦЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
6
Рене
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
23
Сезар
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
7
Луан
АП
37
Эвералдо
ЛВ
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
4
Лео Перейра
ЦЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
6
Рене
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
23
Сезар
ВР
Остались в запасе
7
Луан
АП
37
Эвералдо
ЛВ
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Фламенго - Коринтианс
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
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