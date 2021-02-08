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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Фламенго
Брагантино - Фламенго: обзор матча 08 февраля 2021
Брагантино
08.02.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
63'
Итало
35'
Г. Барбоза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Фламенго
Желтая карточка
Ж. Уртадо
90'
+2
90'
+2
Замена
Витиньо
️️️️
Б. Энрике
90'
+2
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
Замена
B. Tubarão
️️️️
Хелиньо
90'
+1
88'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Ж. Гомес
88'
Замена
Педро
️️️️
Жерсон
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
83'
Желтая карточка
E.
81'
Замена
Рамирес
️️️️
Р. Риллер
71'
65'
Желтая карточка
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:1!
Итало
Пас отдал
Хелиньо
63'
Желтая карточка
Адерлан
47'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
E.
46'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Барбоза
13'
Желтая карточка
Рене
Желтая карточка
R.
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
4
Ligger
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
2-1-3-4
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Ортис
28
Риллер
11
Хелиньо
33
Клаудиньо
37
Артур
4
15
Итало
31
6
3-1-4-1-1
1
Соуза
22
Исла
13
Энрике
16
Луис
15
Арао
8
Жерсон
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
27
Энрике
9
Барбоза
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
6
36
Кандидо
36
Кандидо
6
11
Хелиньо
20
20
11
Хелиньо
28
Риллер
7
Рамирес
7
Рамирес
28
Риллер
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
35
Гомес
6
Виларди
6
Виларди
35
Гомес
27
Энрике
11
Витиньо
11
Витиньо
27
Энрике
8
Жерсон
9
Педро
9
Педро
8
Жерсон
Остались в запасе
Брагантино
Фламенго
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
31
Vitinho
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
23
Сезар
ВР
9
Родриго Муньис
ЦФ
6
Рене
ЛЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Ричард Риос
ЦП
30
Микаэл
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
31
Vitinho
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
9
Родриго Муньис
ЦФ
6
Рене
ЛЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Ричард Риос
ЦП
30
Микаэл
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Брагантино - Фламенго
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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