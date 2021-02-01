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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Брагантино
Интернасьонал - Брагантино: обзор матча 01 февраля 2021
Интернасьонал
01.02.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
5'
Патрик
57'
Эденилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Брагантино
Замена
L. Fernández
️️️️
Патрик
86'
84'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Артур
Замена
A. Hernández
️️️️
Ю. Алберто
82'
74'
Замена
Веверсон
️️️️
E.
Желтая карточка
Патрик
73'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Б. Пракседес
67'
66'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
66'
Замена
Рамирес
️️️️
Р. Риллер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Эденилсон
57'
Желтая карточка
Р. Дурадо
56'
Замена
М. Гильерме
️️️️
К. Видаль
46'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Р. Дурадо
46'
ГОЛ! 1:0!
Патрик
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Интернасьонал
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
99
Abel Hernández
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
14
Рибейро
23
Родиней
13
Дурадо
8
Патрик
88
Эденилсон
25
Пракседес
11
Видаль
9
Алберто
1-1-2-5
1
Клейтон
3
Ортис
28
Риллер
37
Артур
33
Клаудиньо
15
Итало
17
4
6
31
9
Алберто
99
99
9
Алберто
8
Патрик
9
9
8
Патрик
25
Пракседес
5
Кардозо
5
Кардозо
25
Пракседес
11
Видаль
95
Гильерме
95
Гильерме
11
Видаль
13
Дурадо
23
Линдосо
23
Линдосо
13
Дурадо
6
26
Веверсон
26
Веверсон
6
Хелиньо
20
20
Хелиньо
37
Артур
28
Куэльо
28
Куэльо
37
Артур
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
28
Риллер
7
Рамирес
7
Рамирес
28
Риллер
Остались в запасе
Интернасьонал
Брагантино
7
Пеглоу
ЛВ
16
Нонато
ЦП
23
Зе Габриэл
ОП
5
Хейтор
ПЗ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
18
Маурисио
АП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
8
Uillian Correia
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
7
Пеглоу
ЛВ
16
Нонато
ЦП
23
Зе Габриэл
ОП
5
Хейтор
ПЗ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
18
Маурисио
АП
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
8
Uillian Correia
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Интернасьонал - Брагантино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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