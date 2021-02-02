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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Фламенго
Спорт Ресифи - Фламенго: обзор матча 02 февраля 2021
Спорт Ресифи
02.02.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 3
Завершен
Фламенго
4'
Г. Барбоза
19'
Б. Энрике
90+6'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Фламенго
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
Педро
Замена
️️️️
Маркиньос
88'
Замена
Сандер
️️️️
J. Tavares
87'
Замена
L. Venuto
️️️️
E.
82'
77'
Замена
Витиньо
️️️️
Г. Барбоза
77'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Диего
77'
Замена
Педро
️️️️
Б. Энрике
Замена
Бруниньо
️️️️
R. Henrique
68'
Замена
H.
️️️️
D.
68'
62'
Замена
У. Соуза
️️️️
Д. Алвес
58'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Жерсон
57'
Желтая карточка
Жерсон
Желтая карточка
R. Henrique
55'
51'
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
Маркиньос
37'
19'
ГОЛ! 0:2!
Б. Энрике
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
2
Patric
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
0
Dalberto
ЦФ
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
39
Gustavo
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
2-2-1-5
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
12
10
10
Маркиньос
18
0
2
5
2
3-1-3-2-1
25
Алвес
22
Исла
13
Энрике
16
Луис
15
Арао
10
Рибейро
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
10
Диего
27
Энрике
9
Барбоза
12
6
Сандер
6
Сандер
12
5
37
Бруниньо
37
Бруниньо
5
0
9
9
0
2
37
37
2
25
Алвес
1
Соуза
1
Соуза
25
Алвес
8
Жерсон
6
Виларди
6
Виларди
8
Жерсон
10
Диего
35
Гомес
35
Гомес
10
Диего
9
Барбоза
11
Витиньо
11
Витиньо
9
Барбоза
27
Энрике
9
Педро
9
Педро
27
Энрике
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Фламенго
1
Маилсон
ВР
39
Gustavo
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦП
20
Ricardinho
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
23
Сезар
ВР
9
Родриго Муньис
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
30
Микаэл
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
39
Gustavo
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦП
20
Ricardinho
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
9
Родриго Муньис
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
30
Микаэл
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Спорт Ресифи - Фламенго
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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