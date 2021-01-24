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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Гремио
Интернасьонал - Гремио: обзор матча 24 января 2021
Интернасьонал
24.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Гремио
90+1'
A. Hernández
90+8'
Эденилсон (П)
77'
J. Pyerre
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Гремио
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Эденилсон
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
D. Souza
90'
+4
Желтая карточка
V. Ferraz
ГОЛ! 1:1!
A. Hernández
90'
+1
Замена
Нонато
️️️️
Р. Дурадо
86'
Замена
U.
️️️️
Мойзес
86'
85'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
J. Pyerre
Замена
A. Hernández
️️️️
Патрик
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
J. Pyerre
Пас отдал
D. Souza
73'
Замена
M.
️️️️
Л. Силва
73'
Замена
Феррейра
️️️️
Пепе
73'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Алиссон
Желтая карточка
Мойзес
70'
Замена
Маурисио
️️️️
Пеглоу
59'
41'
Замена
T. Rodrigues
️️️️
P. Geromel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
13
Родриго Дурадо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Интернасьонал
5
Хейтор
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
14
Рибейро
23
Родиней
13
Дурадо
88
Эденилсон
8
Патрик
7
Пеглоу
25
Пракседес
9
Алберто
3-1-2-1-4
4
Каннеман
3
16
Барбоза
16
Силва
25
Алиссон
2
Матеузиньо
11
Пепе
7
4
1
21
27
Мойзес
6
6
27
Мойзес
7
Пеглоу
18
Маурисио
18
Маурисио
7
Пеглоу
8
Патрик
99
99
8
Патрик
13
Дурадо
16
Нонато
16
Нонато
13
Дурадо
11
Пепе
11
Феррейра
11
Феррейра
11
Пепе
21
19
Пиньярес
19
Пиньярес
21
25
Алиссон
19
Фернандо
19
Фернандо
25
Алиссон
16
Силва
8
8
16
Силва
3
97
97
3
Остались в запасе
Интернасьонал
Гремио
23
Родриго Линдосо
ОП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
9
Leandro Fernández
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
37
Дарлан
ОП
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
23
Родриго Линдосо
ОП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
9
Leandro Fernández
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
Остались в запасе
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
37
Дарлан
ОП
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Интернасьонал - Гремио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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