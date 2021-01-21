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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Интернасьонал
Сан-Паулу - Интернасьонал: обзор матча 21 января 2021
Сан-Паулу
21.01.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 5
Завершен
Интернасьонал
36'
Лусиано
8'
В. Куэста
24'
К. Видаль
60'
Ю. Алберто
66'
Ю. Алберто
68'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Интернасьонал
Замена
Д. Коста
️️️️
Ч. Че
81'
74'
Замена
L. Fernández
️️️️
Ю. Алберто
72'
Замена
З. Габриэл
️️️️
В. Куэста
72'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Дурадо
Желтая карточка
Б. Алвес
71'
Замена
G. Carneiro
️️️️
Лусиано
71'
68'
ГОЛ! 1:5!
Ю. Алберто
Пас отдал
Патрик
67'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Б. Пракседес
66'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Алберто
Замена
P. Boia
️️️️
J.
63'
60'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Алберто
Пас отдал
Р. Дурадо
46'
Замена
Пеглоу
️️️️
К. Видаль
Замена
В. Буэно
️️️️
Г. Сара
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
Лео
46'
ГОЛ! 1:2!
Лусиано
Пас отдал
Рейналдо
36'
Желтая карточка
Бреннер
29'
29'
Желтая карточка
К. Видаль
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Видаль
Пас отдал
Ю. Алберто
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Куэста
Пас отдал
Мойзес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
3
Че Че
ЦП
10
Лусиано
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Интернасьонал
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
99
Abel Hernández
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
4-1-3-3
6
Рейналдо
3
Лео
34
Алвес
10
Алвес
33
Луан
8
Сара
3
Че Че
10
Лусиано
20
Бреннер
18
20
4-1-2-2-1
14
Ломба
23
Родиней
31
Куэста
14
Рибейро
27
Мойзес
13
Дурадо
8
Патрик
88
Эденилсон
11
Видаль
25
Пракседес
9
Алберто
10
Лусиано
20
20
10
Лусиано
8
Сара
15
Буэно
15
Буэно
8
Сара
20
98
98
20
3
Лео
17
Гомес
17
Гомес
3
Лео
3
Че Че
19
Коста
19
Коста
3
Че Че
11
Видаль
7
Пеглоу
7
Пеглоу
11
Видаль
9
Алберто
9
9
9
Алберто
25
Пракседес
23
Линдосо
23
Линдосо
25
Пракседес
13
Дурадо
5
Кардозо
5
Кардозо
13
Дурадо
31
Куэста
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
31
Куэста
Остались в запасе
Сан-Паулу
Интернасьонал
92
Rodrigo
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
18
Игор Винисиус
ПЗ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
99
Abel Hernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
92
Rodrigo
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
18
Игор Винисиус
ПЗ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
Остались в запасе
99
Abel Hernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Сан-Паулу - Интернасьонал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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