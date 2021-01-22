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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Палмейрас
Фламенго - Палмейрас: обзор матча 22 января 2021
Фламенго
22.01.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Палмейрас
45+1'
Луан (АГ)
83'
Ж. Виларди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Палмейрас
Желтая карточка
Рене
90'
87'
Замена
Г. Силва
️️️️
Данило
ГОЛ! 2:0!
Ж. Виларди
Пас отдал
Педро
83'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Диего
76'
Замена
Витиньо
️️️️
Жерсон
76'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
76'
71'
Желтая карточка
Луан
67'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Л. Адриано
67'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
М. Винья
67'
Замена
Л. Лима
️️️️
Виллиан
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. Де Арраскаэта
63'
Желтая карточка
Б. Энрике
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Луан
45'
+1
Замена
Г. Энрике
️️️️
Р. Кайо
33'
22'
Желтая карточка
Р. Вейга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
8
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
11
Виллиан
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Габриэл Силва
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Renan
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Соуза
16
Луис
30
Кайо
22
Исла
15
Арао
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
10
Рибейро
27
Энрике
10
Диего
9
Барбоза
4-1-2-1-2
1
Вевертон
14
Роша
13
Кушчевич
13
Луан
6
Винья
8
Данило
25
Менино
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
4
Адриано
11
Виллиан
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
10
Диего
6
Виларди
6
Виларди
10
Диего
10
Де Арраскаэта
35
Гомес
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
11
Витиньо
11
Витиньо
8
Жерсон
30
Кайо
13
Энрике
13
Энрике
30
Кайо
8
Данило
11
Силва
11
Силва
8
Данило
6
Винья
10
Скарпа
10
Скарпа
6
Винья
4
Адриано
77
Лопес
77
Лопес
4
Адриано
11
Виллиан
6
Лима
6
Лима
11
Виллиан
Остались в запасе
Фламенго
Палмейрас
9
Родриго Муньис
ЦФ
30
Микаэл
ЛВ
6
Рене
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Сезар
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
12
Pedro Acacio
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Renan
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
9
Родриго Муньис
ЦФ
30
Микаэл
ЛВ
6
Рене
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Сезар
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
Остались в запасе
12
Pedro Acacio
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Renan
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Фламенго - Палмейрас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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