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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Флуминенсе
Коритиба - Флуминенсе: обзор матча 21 января 2021
Коритиба
21.01.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
3 : 3
Завершен
Флуминенсе
3'
L. Henrique
33'
Натанаэл
76'
Робсон
59'
Д. Кеннеди
72'
F.
90+1'
К. Паулиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Флуминенсе
Красная карточка
Робсон
90'
+5
90'
+4
Красная карточка
К. Паулиста
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
К. Паулиста
Пас отдал
В. Силва
86'
Замена
К. Паулиста
️️️️
М. Араухо
83'
Желтая карточка
Калегари
Замена
R. Oliveira
️️️️
У. Моура
82'
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
N.
82'
81'
Желтая карточка
Мартинелли
81'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
F.
81'
Замена
N.
️️️️
Y. Felipe
ГОЛ! 3:2!
Робсон
Пас отдал
N.
76'
73'
Замена
В. Силва
️️️️
L.
72'
ГОЛ! 2:2!
F.
Пас отдал
Эжидио
Желтая карточка
N.
70'
64'
Желтая карточка
Y. Felipe
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кеннеди
54'
Желтая карточка
F.
Замена
M. Galdezani
️️️️
М. Буэно
46'
46'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Л. Энрике
ГОЛ! 2:0!
Натанаэл
Пас отдал
У. Моура
33'
ГОЛ! 1:0!
L. Henrique
Пас отдал
У. Моура
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
5
Уго Моура
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
28
Luiz Henrique
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
15
Микель Араухо
АП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коритиба
19
Robinho
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
77
Osman
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
50
Юри
ОП
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
12
João Lopes
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
2-2-1-5
29
Биро
6
Силва
5
Моура
2
Натанаэл
8
Буэно
14
30
Робсон
17
56
84
3-1-2-5
2
Калегари
6
Эжидио
4
Кларо
8
Мартинелли
11
Энрике
15
Араухо
1
9
11
88
3
17
30
30
17
8
Буэно
20
20
8
Буэно
5
Моура
9
9
5
Моура
88
10
10
88
15
Араухо
38
Паулиста
38
Паулиста
15
Араухо
11
11
Силва
11
Силва
11
11
Энрике
9
Кеннеди
9
Кеннеди
11
Энрике
9
27
Кардосо
27
Кардосо
9
Остались в запасе
Коритиба
Флуминенсе
19
Robinho
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
77
Osman
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
12
João Lopes
ЦФ
99
Мигел
АП
33
Нино
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
50
Юри
ОП
25
Hudson
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
19
Robinho
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
77
Osman
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Остались в запасе
12
João Lopes
ЦФ
99
Мигел
АП
33
Нино
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
50
Юри
ОП
25
Hudson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Коритиба - Флуминенсе
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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