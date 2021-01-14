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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Флуминенсе
Коринтианс - Флуминенсе: обзор матча 14 января 2021
Коринтианс
14.01.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
5 : 0
Завершен
Флуминенсе
26'
Жо
56'
Х. Касарес
62'
Фагнер
67'
М. Витал
90+1'
Луан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Флуминенсе
ГОЛ! 5:0!
Луан
90'
+1
Замена
Луан
️️️️
Х. Касарес
82'
Замена
Эвералдо
️️️️
Жо
81'
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Кантильо
71'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Г. Силва
70'
Замена
Л. Натель
️️️️
М. Витал
70'
70'
Замена
Мартинелли
️️️️
F.
70'
Замена
К. Паулиста
️️️️
В. Силва
ГОЛ! 4:0!
М. Витал
Пас отдал
Габриэль
67'
ГОЛ! 3:0!
Фагнер
Пас отдал
В. Кантильо
62'
ГОЛ! 2:0!
Х. Касарес
Пас отдал
Г. Силва
56'
Желтая карточка
В. Кантильо
46'
46'
Замена
L.
️️️️
H.
46'
Замена
N.
️️️️
М. Араухо
45'
+2
Желтая карточка
F.
45'
+1
Желтая карточка
H.
ГОЛ! 1:0!
Жо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
50
Юри
ОП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
88
Yago Felipe
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
99
Мигел
АП
22
Muriel
ЦФ
13
Frazan
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
4-4-1-1
1
Кассио
6
Сантос
21
Жемерсон
23
Фагнер
4
Жил
26
Касарес
10
Витал
6
Габриэль
30
Кантильо
19
Силва
21
Жо
3-1-2-5
2
Калегари
4
Кларо
6
Барселос
50
Юри
11
Силва
15
Араухо
88
9
3
1
25
30
Кантильо
29
Камачо
29
Камачо
30
Кантильо
21
Жо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
21
Жо
26
Касарес
7
Луан
7
Луан
26
Касарес
19
Силва
11
Перейра
11
Перейра
19
Силва
10
Витал
19
Натель
19
Натель
10
Витал
25
11
11
25
9
8
Мартинелли
8
Мартинелли
9
15
Араухо
10
10
15
Араухо
11
Силва
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Силва
Остались в запасе
Коринтианс
Флуминенсе
34
Рауль Густаво
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
32
Ángelo Araos
ЦФ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
22
Muriel
ЦФ
33
Нино
ЦЗ
13
Frazan
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
99
Мигел
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
34
Рауль Густаво
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
32
Ángelo Araos
ЦФ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Остались в запасе
22
Muriel
ЦФ
33
Нино
ЦЗ
13
Frazan
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
99
Мигел
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Коринтианс - Флуминенсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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