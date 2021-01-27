Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сантос
Атлетико Минейро - Сантос: обзор матча 27 января 2021
Атлетико Минейро
27.01.2021, среда, 02:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Сантос
3'
Д. Саварино
19'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Сантос
Желтая карточка
Жаир
90'
+7
86'
Замена
L. Lourenço
️️️️
Ж. Мота
Замена
Калебе
️️️️
Э. Саша
84'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Г. Арана
84'
82'
Замена
Б. Маркес
️️️️
А. Гомес
82'
Замена
Ивоней
️️️️
T.
Замена
Э. Варгас
️️️️
Натан
72'
Замена
Савиньо
️️️️
Кено
72'
Замена
Аллан
️️️️
Йоран
65'
58'
Замена
R.
️️️️
М. Леонардо
42'
Желтая карточка
А. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Кено
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Натан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Йоран
ЦП
14
Натан
АП
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
10
Жена Мота
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Калебе
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
29
Аллан
ЦП
17
Савиньо
ПВ
1
Victor
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
1
Владимир
ВР
31
Алекс
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
40
Wellington
ЦФ
18
Fernando
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
4-3-1-2
22
Эверсон
4
Ревер
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
8
Жаир
11
Саварино
19
Йоран
14
Натан
8
Саша
20
Кено
3-1-1-1-4
12
Джон
22
Мадсон
3
Леонардо
15
Фелипе
17
Балиэйро
10
Мота
11
Гомес
29
25
6
38
Леонардо
13
Арана
21
Рабельо
21
Рабельо
13
Арана
8
Саша
30
Калебе
30
Калебе
8
Саша
14
Натан
11
Варгас
11
Варгас
14
Натан
20
Кено
17
Савиньо
17
Савиньо
20
Кено
19
Йоран
29
Аллан
29
Аллан
19
Йоран
29
8
Ивоней
8
Ивоней
29
10
Мота
37
37
10
Мота
11
Гомес
9
Маркес
9
Маркес
11
Гомес
38
Леонардо
43
43
38
Леонардо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сантос
1
Victor
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Габриэль
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
38
Маррони
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
34
Жоао Пауло
ВР
1
Владимир
ВР
31
Алекс
ЦЗ
40
Wellington
ЦФ
18
Fernando
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Габриэль
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
38
Маррони
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
34
Жоао Пауло
ВР
1
Владимир
ВР
31
Алекс
ЦЗ
40
Wellington
ЦФ
18
Fernando
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Атлетико Минейро - Сантос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Сантос
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+