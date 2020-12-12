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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро: обзор матча 12 декабря 2020
Атлетико Паранаэнсе
12.12.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
44'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
90'
+3
Желтая карточка
Ревер
Замена
L. GonzÃ¡lez
️️️️
Л. Читтадини
86'
84'
Замена
Калебе
️️️️
М. Сарачо
84'
Замена
Э. Саша
️️️️
Э. Варгас
Замена
Биссоли
️️️️
Р. Кайзер
77'
Замена
Раванелли
️️️️
Кристиан
77'
77'
Замена
Ревер
️️️️
Д. Саварино
68'
Желтая карточка
Габриэль
Желтая карточка
Л. Читтадини
66'
64'
Замена
Натан
️️️️
Йоран
Замена
F. Aguilar
️️️️
П. Энрике
60'
Желтая карточка
Эрик
52'
44'
ГОЛ! 0:1!
Э. Варгас
Пас отдал
Кено
32'
Пенальти не реализован!
Кено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Ричард
ОП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
11
Никао
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
12
Раванелли
АП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
9
Walter
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
1
Victor
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
3-1-3-1-1
96
Эдуардо
16
Абнер
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
25
Ричард
14
Эрик
18
Кристиан
18
Читтадини
11
Никао
79
Кайзер
4-3-1-2
22
Эверсон
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
30
Габриэль
11
Саварино
19
Йоран
29
Аллан
11
Сарачо
20
Кено
11
Варгас
5
Энрике
21
21
5
Энрике
18
Читтадини
3
3
18
Читтадини
18
Кристиан
12
Раванелли
12
Раванелли
18
Кристиан
79
Кайзер
7
Биссоли
7
Биссоли
79
Кайзер
11
Саварино
4
Ревер
4
Ревер
11
Саварино
11
Сарачо
30
Калебе
30
Калебе
11
Сарачо
19
Йоран
14
Натан
14
Натан
19
Йоран
11
Варгас
8
Саша
8
Саша
11
Варгас
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
9
Walter
ЦФ
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
21
Игор Рабельо
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
40
Буэно
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
38
Маррони
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
9
Walter
ЦФ
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
55
Fernando Canesin
ЦП
Остались в запасе
21
Игор Рабельо
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
40
Буэно
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
38
Маррони
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
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19 ноября
5
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18 ноября
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