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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Флуминенсе
Васко да Гама - Флуминенсе: обзор матча 14 декабря 2020
Васко да Гама
14.12.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Флуминенсе
90+2'
Г. Кано
9'
В. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Флуминенсе
ГОЛ! 1:1!
Г. Кано
Пас отдал
L. Gil
90'
+2
88'
Желтая карточка
Y. Felipe
85'
Замена
Андре
️️️️
N.
85'
Замена
F.
️️️️
М. Пауло
Желтая карточка
Т. Магно
83'
Желтая карточка
L. Gil
81'
Замена
L. Santos
️️️️
V.
80'
72'
Замена
К. Паулиста
️️️️
М. Араухо
72'
Замена
Гансо
️️️️
В. Силва
Желтая карточка
Л. Матос
69'
Замена
Карлиньос
️️️️
M. Júnior
62'
Замена
Т. Магно
️️️️
G. Torres
62'
Замена
Энрике
️️️️
Н. Боржес
59'
52'
Замена
Y. Felipe
️️️️
H.
Желтая карточка
Н. Боржес
45'
Желтая карточка
G. Torres
40'
19'
Желтая карточка
В. Силва
Желтая карточка
J.
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
7
Мартин Бенитес
АП
27
Vinicius
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
11
Gustavo Torres
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
17
Энрике
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
22
Яго Пикачу
ПП
23
Tiago Reis
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
3
Werley
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
9
Fred
ЦФ
3-1-5
30
Боржес
4
3
Лео Матос
7
Бенитес
14
Кано
5
33
8
11
3-1-3-4
2
Жулиао
6
Эжидио
4
Кларо
50
Юри
11
Силва
15
Араухо
32
Пауло
10
3
25
1
27
0
0
27
11
11
Магно
11
Магно
11
30
Боржес
17
Энрике
17
Энрике
30
Боржес
33
11
Карлиньос
11
Карлиньос
33
25
88
88
25
11
Силва
10
Гансо
10
Гансо
11
Силва
10
7
Андре
7
Андре
10
15
Араухо
38
Паулиста
38
Паулиста
15
Араухо
32
Пауло
9
9
32
Пауло
Остались в запасе
Васко да Гама
Флуминенсе
36
Рикардо Грака
ЦЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
7
Андрей
ОП
50
Juninho
ЦФ
22
Яго Пикачу
ПП
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
30
Лукао
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
88
Fernando Pacheco
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
99
Мигел
АП
20
Дани Болт
ПЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
36
Рикардо Грака
ЦЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
7
Андрей
ОП
50
Juninho
ЦФ
22
Яго Пикачу
ПП
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
30
Лукао
ВР
Остались в запасе
88
Fernando Pacheco
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
99
Мигел
АП
20
Дани Болт
ПЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Васко да Гама - Флуминенсе
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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