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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Спорт Ресифи
Сантос - Спорт Ресифи: обзор матча 28 ноября 2020
Сантос
28.11.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
4 : 2
Завершен
Спорт Ресифи
7'
Мариньо (П)
13'
Л. Брага
82'
Й. Сотельдо (П)
28'
Маркиньос
45+1'
L. Barcia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Спорт Ресифи
90'
+4
Замена
Бруниньо
️️️️
R.
Замена
Мадсон
️️️️
Л. Брага
85'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Й. Сотельдо
82'
Замена
В. Леонардо
️️️️
Ф. Джонатан
80'
79'
Замена
M.
️️️️
Маркиньос
79'
Замена
J. Gomez
️️️️
Адриэлсон
79'
Замена
R. Henrique
️️️️
M. AraÃºjo
Замена
️️️️
К. Жорже
66'
62'
Замена
Микаэл
️️️️
L. Mugni
Замена
Сандри
️️️️
J.
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
L. Barcia
Пас отдал
L. Mugni
Желтая карточка
Л. Вериссимо
43'
41'
Желтая карточка
L. Mugni
28'
ГОЛ! 2:1!
Маркиньос
Пас отдал
P.
Желтая карточка
J.
26'
21'
Желтая карточка
Маркиньос
14'
Желтая карточка
Адриэлсон
ГОЛ! 2:0!
Л. Брага
Пас отдал
Л. Вериссимо
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Мариньо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Спорт Ресифи
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
4
Чико
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
6
Сандри
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
37
Бруниньо
АП
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
3-2-5
12
Джон
6
Джонатан
4
Вериссимо
15
Фелипе
22
Брага
7
Мариньо
37
19
Жорже
9
21
31
2-2-1-5
34
Адриэлсон
2
Майдана
4
Чико
12
10
Маркиньос
8
2
7
26
20
9
6
Сандри
6
Сандри
9
6
Джонатан
3
Леонардо
3
Леонардо
6
Джонатан
22
Брага
22
Мадсон
22
Мадсон
22
Брага
34
Адриэлсон
11
11
34
Адриэлсон
8
5
5
8
20
37
Бруниньо
37
Бруниньо
20
10
Маркиньос
40
40
10
Маркиньос
26
87
Микаэл
87
Микаэл
26
Остались в запасе
Сантос
Спорт Ресифи
6
Laércio Soldá
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
34
Жоао Пауло
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
Остались в запасе
6
Laércio Soldá
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
34
Жоао Пауло
ВР
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сантос - Спорт Ресифи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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