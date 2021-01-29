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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Фламенго
Гремио - Фламенго: обзор матча 29 января 2021
Гремио
29.01.2021, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 4
Завершен
Фламенго
40'
D. Souza
85'
D. Souza
57'
Э. Рибейро
60'
Г. Барбоза
66'
Д. Де Арраскаэта
90+3'
М. Исла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Фламенго
Желтая карточка
С. Пиньярес
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Витиньо
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
М. Исла
Желтая карточка
Матеузиньо
87'
87'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Д. Де Арраскаэта
87'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
Замена
I.
️️️️
D. Souza
86'
ГОЛ! 2:3!
D. Souza
85'
79'
Замена
Витиньо
️️️️
Э. Рибейро
Замена
С. Пиньярес
️️️️
J. Pyerre
73'
Желтая карточка
В. Каннеман
71'
70'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Диего
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Г. Барбоза
Замена
M.
️️️️
Л. Силва
63'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Алиссон
63'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
Феррейра
63'
60'
ГОЛ! 1:2!
Г. Барбоза
Пас отдал
Жерсон
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Рибейро
Пас отдал
Г. Барбоза
55'
Желтая карточка
Б. Энрике
Желтая карточка
Д. Барбоза
46'
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
Пас отдал
Алиссон
40'
26'
Желтая карточка
Г. Энрике
Желтая карточка
D. Souza
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
2
Матеузиньо
ЦП
25
Алиссон
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-1-2-1-4
16
Барбоза
97
4
Каннеман
16
Силва
2
Матеузиньо
25
Алиссон
11
Феррейра
4
7
21
1
3-1-3-2-1
1
Соуза
22
Исла
13
Энрике
16
Луис
15
Арао
8
Жерсон
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Диего
27
Энрике
9
Барбоза
11
Феррейра
22
22
11
Феррейра
7
46
46
7
16
Силва
8
8
16
Силва
21
19
Пиньярес
19
Пиньярес
21
25
Алиссон
19
Фернандо
19
Фернандо
25
Алиссон
10
Де Арраскаэта
6
Виларди
6
Виларди
10
Де Арраскаэта
10
Диего
35
Гомес
35
Гомес
10
Диего
10
Рибейро
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Рибейро
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
Остались в запасе
Гремио
Фламенго
2
Вандерсон
ПЗ
37
Дарлан
ОП
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
2
Вандерсон
ПЗ
37
Дарлан
ОП
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Гремио - Фламенго
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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