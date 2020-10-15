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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Интернасьонал
Спорт Ресифи - Интернасьонал: обзор матча 15 октября 2020
Спорт Ресифи
15.10.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
3 : 5
Завершен
Интернасьонал
43'
Маркиньос
56'
L. Barcia
90'
Микаэл
34'
Патрик
40'
A. Hernández
53'
Р. Моледо
76'
Патрик
81'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Интернасьонал
ГОЛ! 3:5!
Микаэл
90'
86'
Желтая карточка
Ю. Алберто
Замена
J. Gomez
️️️️
T. Neves
84'
Замена
R. Henrique
️️️️
L. Mugni
83'
81'
ГОЛ! 2:5!
Ю. Алберто
79'
Замена
З. Габриэл
️️️️
Патрик
Замена
Микаэл
️️️️
Маркиньос
77'
76'
ГОЛ! 2:4!
Патрик
Пас отдал
Т. Гальярдо
70'
Замена
Р. Дурадо
️️️️
Р. Линдосо
62'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
A. Hernández
62'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
L. Fernández
Замена
J. Tavares
️️️️
R.
61'
Желтая карточка
L. Mugni
57'
ГОЛ! 2:3!
L. Barcia
Пас отдал
L. Mugni
56'
Желтая карточка
Маркиньос
54'
53'
ГОЛ! 1:3!
Р. Моледо
Желтая карточка
Адриэлсон
49'
Замена
L. Barcia
️️️️
H.
46'
ГОЛ! 1:2!
Маркиньос
Пас отдал
T. Neves
43'
40'
ГОЛ! 0:2!
A. Hernández
38'
Желтая карточка
Патрик
34'
ГОЛ! 0:1!
Патрик
Пас отдал
A. Hernández
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
9
Hernane
ЦФ
2
Patric
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
6
Uendel
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
37
Бруниньо
АП
90
Rogério
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
7
Пеглоу
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
2-1-1-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
46
Джуба
10
10
Маркиньос
2
26
77
20
9
3-1-2-1-3
14
Ломба
23
Родиней
31
Куэста
4
Моледо
23
Линдосо
88
Эденилсон
8
Патрик
95
Гильерме
99
9
6
10
11
11
10
9
7
7
9
26
5
5
26
10
Маркиньос
87
Микаэл
87
Микаэл
10
Маркиньос
20
12
12
20
99
91
Гальярдо
91
Гальярдо
99
8
Патрик
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
8
Патрик
23
Линдосо
13
Дурадо
13
Дурадо
23
Линдосо
9
9
Алберто
9
Алберто
9
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Интернасьонал
1
Маилсон
ВР
90
Rogério
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
13
Кейллер
ВР
41
Pedro Henrique
ЦФ
27
Мойзес
ЛЗ
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
5
Матеус Хусса
ОП
7
Пеглоу
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
90
Rogério
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
Остались в запасе
1
Danilo Fernandes
ЦФ
13
Кейллер
ВР
41
Pedro Henrique
ЦФ
27
Мойзес
ЛЗ
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
5
Матеус Хусса
ОП
7
Пеглоу
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Спорт Ресифи - Интернасьонал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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