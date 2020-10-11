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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Гремио
Сантос - Гремио: обзор матча 11 октября 2020
Сантос
11.10.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Гремио
20'
Мариньо (П)
78'
Мариньо (П)
73'
D. Souza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Гремио
78'
Желтая карточка
Д. Брас
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Мариньо
78'
Замена
Мадсон
️️️️
Ж. Мота
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
D. Souza
70'
Замена
M.
️️️️
Л. Силва
70'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Б. Кортес
54'
Замена
T. Rodrigues
️️️️
П. Миранда
46'
Замена
I.
️️️️
R.
Желтая карточка
J.
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Мариньо
20'
12'
Желтая карточка
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гремио
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
37
Дарлан
ОП
37
Рилдо
АП
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
3-1-2-4
34
Пауло
6
Джонатан
4
Вериссимо
14
Перес
10
Мота
11
Гомес
7
Мариньо
31
9
21
19
Жорже
4-1-3-1-2
28
Миранда
28
Орехуэла
33
Кортес
44
Брас
16
Силва
19
Фернандо
16
Тасиано
19
11
Пепе
7
1
10
Мота
22
Мадсон
22
Мадсон
10
Мота
16
Силва
8
8
16
Силва
19
46
46
19
33
Кортес
16
Барбоза
16
Барбоза
33
Кортес
28
Миранда
97
97
28
Миранда
Остались в запасе
Сантос
Гремио
15
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
6
Сандри
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
6
Laércio Soldá
ЦФ
31
Алекс
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
37
Рилдо
АП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
37
Дарлан
ОП
11
Феррейра
ЛВ
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
15
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
6
Сандри
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
6
Laércio Soldá
ЦФ
31
Алекс
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
37
Рилдо
АП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
37
Дарлан
ОП
11
Феррейра
ЛВ
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Сантос - Гремио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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