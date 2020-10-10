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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Фламенго
Васко да Гама - Фламенго: обзор матча 10 октября 2020
Васко да Гама
10.10.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
9'
Т. Магно
48'
Л. Перейра
71'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Фламенго
90'
+4
Замена
L.
️️️️
Б. Энрике
Замена
Г. Пек
️️️️
M. Júnior
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Витиньо
90'
Замена
Витиньо
️️️️
Жерсон
89'
Желтая карточка
Л. Перейра
Замена
G. Parede
️️️️
Т. Магно
83'
Замена
V.
️️️️
C. Tenório
74'
73'
Желтая карточка
Б. Энрике
71'
ГОЛ! 1:2!
Б. Энрике
68'
Замена
Микаэл
️️️️
Диего
61'
Желтая карточка
Т. Майя
Желтая карточка
Т. Магно
53'
48'
ГОЛ! 1:1!
Л. Перейра
Пас отдал
Диего
11'
Желтая карточка
Диего
ГОЛ! 1:0!
Т. Магно
Пас отдал
C. Tenório
9'
Желтая карточка
C. Tenório
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
33
Marcos Júnior
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
11
Lucas Santos
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Габриэл Пек
ПВ
38
Ygor Catatau
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
3
Werley
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Lincoln
ЦФ
2-1-2-5
17
Энрике
35
Миранда
7
Андрей
11
Магно
7
Бенитес
41
11
Карлиньос
16
14
Кано
5
4-1-2-2-1
1
Соуза
2
Матеузиньо
4
Перейра
13
Энрике
16
Луис
15
Арао
8
Жерсон
29
Майя
10
Диего
27
Энрике
9
Педро
41
27
27
41
11
Магно
77
77
11
Магно
33
77
Пек
77
Пек
33
27
Энрике
9
9
27
Энрике
10
Диего
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Диего
8
Жерсон
11
Витиньо
11
Витиньо
8
Жерсон
Остались в запасе
Васко да Гама
Фламенго
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
4
Улиссес Роша
ЦЗ
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Werley
ЦФ
30
Лукао
ВР
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
6
Жоао Виларди
ЦП
6
Рене
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
4
Улиссес Роша
ЦЗ
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Werley
ЦФ
30
Лукао
ВР
11
Lucas Santos
ЦП
Остались в запасе
6
Жоао Виларди
ЦП
6
Рене
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Васко да Гама - Фламенго
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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