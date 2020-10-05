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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Васко да Гама
Атлетико Минейро - Васко да Гама: обзор матча 05 октября 2020
Атлетико Минейро
05.10.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
4 : 1
Завершен
Васко да Гама
14'
Г. Арана
18'
Д. Саварино
29'
Гуга (П)
37'
Кено (П)
8'
М. Бенитес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Васко да Гама
Замена
Савиньо
️️️️
Кено
90'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Х. Алонсо
90'
Желтая карточка
Х. Алонсо
87'
83'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Р. Грака
78'
Желтая карточка
М. Бенитес
Желтая карточка
Аллан
77'
Желтая карточка
Д. Борреро
72'
Замена
Маррони
️️️️
Э. Саша
72'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Жаир
68'
Замена
Аллан
️️️️
Натан
68'
64'
Замена
B. Gomes
️️️️
Т. Магно
61'
Красная карточка
Андрей
39'
Желтая карточка
L. Castán
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Кено
37'
35'
Замена
M. Júnior
️️️️
V.
35'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Карлиньос
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Гуга
29'
ГОЛ! 2:1!
Д. Саварино
18'
ГОЛ! 1:1!
Г. Арана
Пас отдал
Натан
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенитес
6'
Желтая карточка
Андрей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
14
Натан
АП
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
17
Савиньо
ПВ
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Габриэл Пек
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
4-3-1-2
22
Эверсон
4
Ревер
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
8
Жаир
11
Саварино
21
Франко
14
Натан
8
Саша
20
Кено
3-1-2-5
35
Миранда
36
Грака
17
Энрике
7
Андрей
7
Бенитес
11
Магно
14
Кано
11
Карлиньос
27
5
16
20
Кено
17
Савиньо
17
Савиньо
20
Кено
6
Алонсо
21
Рабельо
21
Рабельо
6
Алонсо
8
Саша
38
Маррони
38
Маррони
8
Саша
8
Жаир
77
Борреро
77
Борреро
8
Жаир
14
Натан
29
Аллан
29
Аллан
14
Натан
11
Карлиньос
22
Пикачу
22
Пикачу
11
Карлиньос
11
Магно
15
15
11
Магно
27
33
33
27
36
Грака
8
Бастос
8
Бастос
36
Грака
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Васко да Гама
1
Victor
ЦФ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
30
Лукао
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
30
Нето Боржес
ЛЗ
77
Габриэл Пек
ПВ
0
L. Santos
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
30
Нето Боржес
ЛЗ
77
Габриэл Пек
ПВ
0
L. Santos
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Атлетико Минейро - Васко да Гама
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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