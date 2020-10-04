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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Флуминенсе
Ботафого - Флуминенсе: обзор матча 04 октября 2020
Ботафого
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Флуминенсе
73'
А. Кайо
41'
Кевин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Флуминенсе
Замена
Л. Отавио
️️️️
А. Кайо
89'
Замена
Варлей
️️️️
С. Калу
83'
Замена
️️️️
Руан
83'
82'
Замена
К. Паулиста
️️️️
H.
82'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
F.
ГОЛ! 1:1!
А. Кайо
73'
65'
Желтая карточка
М. Араухо
63'
Замена
Y. Felipe
️️️️
F. Pacheco
51'
Замена
D.
️️️️
M. Ferraz
Замена
П. Рауль
️️️️
C. Renteria
46'
41'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Кевин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
77
Carlos Renteria
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
16
Руан
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
10
NenÃª
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Ботафого
12
Сауло
ВР
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Эжидио
ЦЗ
42
Wisney
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
3-2-1-5
4
Кану
22
Кевин
13
Форстер
12
Луис
4
Беневенуто
8
Кайо
12
8
Калу
17
Баби
16
Руан
77
3-1-1-5
2
Жулиао
6
Барселос
33
Нино
17
Доди
15
Араухо
22
9
88
25
3
77
18
Рауль
18
Рауль
77
8
Кайо
5
Отавио
5
Отавио
8
Кайо
8
Калу
2
Варлей
2
Варлей
8
Калу
3
26
26
3
25
38
Паулиста
38
Паулиста
25
88
88
88
88
9
27
Кардосо
27
Кардосо
9
Остались в запасе
Ботафого
Флуминенсе
29
Diego Loureiro
ЦФ
12
Сауло
ВР
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
42
Wisney
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
29
Diego Loureiro
ЦФ
12
Сауло
ВР
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Остались в запасе
42
Wisney
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Ботафого - Флуминенсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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