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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 04 октября 2020
Фламенго
04.10.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
56'
Педро
59'
Б. Энрике (П)
77'
Э. Рибейро
67'
Р. Кайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
90'
Желтая карточка
Кристиан
90'
Желтая карточка
W.
Замена
Рамон
️️️️
Ф. Луис
89'
Замена
Диего
️️️️
Д. Де Арраскаэта
86'
Замена
Микаэл
️️️️
Б. Энрике
82'
Замена
L.
️️️️
Педро
82'
82'
Замена
W.
️️️️
L. Gomes
81'
Замена
W.
️️️️
Жоржиньо
ГОЛ! 3:1!
Э. Рибейро
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
77'
75'
Замена
Кристиан
️️️️
Ричард
Желтая карточка
Б. Энрике
67'
67'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кайзер
Пас отдал
L. Gomes
65'
Желтая карточка
Ричард
60'
Замена
Эрик
️️️️
J. Alvarado
60'
Замена
Раванелли
️️️️
L. GonzÃ¡lez
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Энрике
59'
ГОЛ! 1:0!
Педро
56'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Витиньо
46'
Желтая карточка
Ф. Луис
45'
26'
Желтая карточка
Эрик
Желтая карточка
Г. Нога
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Ричард
ОП
17
Жоржиньо
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Фламенго
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Рамон
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
9
Lincoln
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
12
Раванелли
АП
40
João Victor
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
9
Walter
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Соуза
16
Луис
4
Натан
2
Нога
22
Исла
15
Арао
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
11
Витиньо
27
Энрике
9
Педро
2-1-1-5
23
Сантос
27
Зе Ивалдо
16
Абнер
25
Ричард
17
Жоржиньо
79
Кайзер
25
21
15
3
9
Педро
9
9
9
Педро
27
Энрике
30
Микаэл
30
Микаэл
27
Энрике
11
Витиньо
10
Рибейро
10
Рибейро
11
Витиньо
10
Де Арраскаэта
10
Диего
10
Диего
10
Де Арраскаэта
16
Луис
13
Рамон
13
Рамон
16
Луис
17
Жоржиньо
9
9
17
Жоржиньо
15
14
Эрик
14
Эрик
15
25
Ричард
18
Кристиан
18
Кристиан
25
Ричард
25
5
5
25
3
12
Раванелли
12
Раванелли
3
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
3
Тулер
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
40
João Victor
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦП
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
3
Тулер
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
Остались в запасе
40
João Victor
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦП
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
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