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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 07 сентября 2020
Васко да Гама
07.09.2020, понедельник, 00:01
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
7'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе
89'
Желтая карточка
G.
Замена
Карлиньос
️️️️
Т. Магно
86'
79'
Замена
L. GonzÃ¡lez
️️️️
Л. Халтер
73'
Замена
Абнер
️️️️
M. Azevedo
70'
Замена
B. Leite
️️️️
Биссоли
Замена
B. César
️️️️
Ф. Бастос
64'
Замена
L. Santos
️️️️
Г. Кано
64'
Замена
C. Tenório
️️️️
Y. Catatau
46'
Замена
B. Gomes
️️️️
М. Бенитес
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
М. Бенитес
7'
Желтая карточка
Н. Боржес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
38
Ygor Catatau
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
28
Fabinho
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Васко да Гама
4
Улиссес Роша
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
0
L. Santos
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
7
Bruno César
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
13
Жандрей
ВР
16
Абнер
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
55
Fernando Canesin
ЦП
12
Раванелли
АП
25
Léo Gomes
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
3-1-2-2-3
30
Боржес
33
Алвес
35
Миранда
7
Андрей
8
Бастос
22
Пикачу
11
Магно
7
Бенитес
16
14
Кано
38
2-1-3-4
23
Сантос
5
Энрике
5
Халтер
25
Ричард
18
Читтадини
14
Эрик
18
Кристиан
6
49
7
Биссоли
28
14
Кано
0
0
14
Кано
7
Бенитес
15
15
7
Бенитес
8
Бастос
7
7
8
Бастос
38
41
41
38
11
Магно
11
Карлиньос
11
Карлиньос
11
Магно
7
Биссоли
16
16
7
Биссоли
5
Халтер
3
3
5
Халтер
6
16
Абнер
16
Абнер
6
Остались в запасе
Васко да Гама
Атлетико Паранаэнсе
4
Улиссес Роша
ЦЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
12
Riquelme
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Léo Gomes
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
12
Раванелли
АП
15
Jaime Alvarado
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
13
Жандрей
ВР
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
4
Улиссес Роша
ЦЗ
23
Tiago Reis
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
12
Riquelme
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Остались в запасе
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Léo Gomes
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
12
Раванелли
АП
15
Jaime Alvarado
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
13
Жандрей
ВР
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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