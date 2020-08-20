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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас: обзор матча 20 августа 2020
Атлетико Паранаэнсе
20.08.2020, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
90+1'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
Желтая карточка
Т. Хелено
90'
+6
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Вейга
Желтая карточка
F. Canesin
87'
83'
Замена
R.
️️️️
Л. Лима
83'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
B. Henrique
82'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Рони
Замена
F. Canesin
️️️️
Л. Читтадини
79'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
К. Эдуардо
78'
68'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Адриано
Замена
П. Габриэл
️️️️
Ричард
66'
Желтая карточка
W.
34'
Замена
G.
️️️️
Никао
33'
Желтая карточка
Келлвен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
11
Никао
АП
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
2
Jonathan
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
Палмейрас
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Jailson
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
21
Wesley
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4-1-1-2-1
23
Сантос
16
Абнер
44
Хелено
5
Халтер
12
Келлвен
25
Ричард
18
Читтадини
28
Витиньо
11
Никао
5
3-3-1-1-2
1
Вевертон
13
Луан
15
Гомес
6
Лима
14
Роша
12
де Паула
16
Барбоза
25
Менино
33
Рони
4
Адриано
8
96
Эдуардо
32
32
96
Эдуардо
11
Никао
49
49
11
Никао
25
Ричард
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
25
Ричард
18
Читтадини
55
55
18
Читтадини
6
Лима
18
18
6
Лима
8
10
Скарпа
10
Скарпа
8
33
Рони
23
Вейга
23
Вейга
33
Рони
4
Адриано
11
Виллиан
11
Виллиан
4
Адриано
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас
13
Жандрей
ВР
6
Márcio Azevedo
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦЗ
2
Jonathan
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
42
Jailson
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
12
Майке
ПЗ
21
Wesley
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
6
Márcio Azevedo
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦЗ
2
Jonathan
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
Остались в запасе
42
Jailson
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
12
Майке
ПЗ
21
Wesley
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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