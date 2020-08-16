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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Фламенго
Коритиба - Фламенго: обзор матча 16 августа 2020
Коритиба
16.08.2020, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Фламенго
28'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Фламенго
Желтая карточка
R.
90'
+1
87'
Желтая карточка
Диего
Замена
R.
️️️️
Н. Силва
81'
79'
Замена
Диего
️️️️
Г. Барбоза
Желтая карточка
Н. Силва
73'
70'
Замена
Педро
️️️️
Б. Энрике
69'
Желтая карточка
Б. Энрике
Замена
М. Буэно
️️️️
И. Жезус
69'
Замена
N.
️️️️
Y. Sasse
62'
Замена
S.
️️️️
Робсон
62'
Вторая желтая
R. Júnior
58'
55'
Желтая карточка
Жерсон
Желтая карточка
J.
45'
Желтая карточка
R. Júnior
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Б. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
31
Yan Sasse
ЦП
13
Jonathan
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Фламенго
23
Сезар
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
33
Arthur
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
89
Ruy
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Фламенго
13
Рамон
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
22
Gabriel Batista
ЦФ
9
Педро
ЦФ
2-1-5
2
Матеус
6
Силва
31
8
11
Жезус
30
Робсон
20
35
4-1-3-1-1
23
Сезар
2
Лукас
30
Кайо
4
Перейра
16
Луис
15
Арао
10
Рибейро
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Барбоза
6
Силва
89
89
6
Силва
11
Жезус
8
Буэно
8
Буэно
11
Жезус
31
17
17
31
30
Робсон
99
99
30
Робсон
9
Барбоза
10
Диего
10
Диего
9
Барбоза
27
Энрике
9
Педро
9
Педро
27
Энрике
Остались в запасе
Коритиба
Фламенго
33
Arthur
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
22
Gabriel Batista
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
33
Arthur
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Остались в запасе
22
Gabriel Batista
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Коритиба - Фламенго
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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