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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Беверен
Оуд-Хеверли - Беверен: обзор матча 18 апреля 2021
Оуд-Хеверли
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Беверен
47'
С. Схрайверс
30'
L. Verstraete
67'
L. Verstraete
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Беверен
88'
Желтая карточка
J. Schryvers
83'
Замена
J. Efford
️️️️
Д. Хейманс
Замена
Y. Aguemon
️️️️
Д. Уедраого
77'
Замена
D. Tshimanga
️️️️
I. Asante
77'
71'
Замена
B. Schoonbaert
️️️️
А. Койта
70'
Желтая карточка
А. Койта
67'
ГОЛ! 1:2!
L. Verstraete
Пас отдал
Д. Хейманс
55'
Желтая карточка
L. Verstraete
ГОЛ! 1:1!
С. Схрайверс
Пас отдал
Т. Анри
47'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
К. Малинов
46'
Желтая карточка
Т. Анри
42'
30'
ГОЛ! 0:1!
L. Verstraete
Пас отдал
J. Schryvers
25'
Желтая карточка
Д. Синани
Желтая карточка
К. Малинов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
5
P. Ngawa
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
52
Jur Schryvers
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
6
Leonardo Bertone
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
15
Dries Wuytens
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
Оуд-Хеверли
32
Филип Бенкович
ЦЗ
26
D. Tshimanga
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
0
S. Kotysch
ЦФ
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Беверен
13
Brent Gabriel
ВР
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
1
Bill Lathouwers
ЦФ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
98
Din Sula
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
2-3-1-5
15
Уедраого
24
Де Норре
30
Мерсье
33
Малинов
11
Аль-Тамари
14
Соуа
34
22
Ромо
9
Анри
6
5
2-1-2-1-4
29
Жекерс
52
24
Хаммас
6
Нильсен
6
10
Синани
38
Хейманс
11
Койта
6
15
9
Фрай
34
26
26
34
15
Уедраого
7
7
15
Уедраого
33
Малинов
8
Схрайверс
8
Схрайверс
33
Малинов
11
Койта
3
3
11
Койта
38
Хейманс
28
28
38
Хейманс
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Беверен
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
0
S. Kotysch
ЦФ
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Bill Lathouwers
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
13
Brent Gabriel
ВР
98
Din Sula
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
Остались в запасе
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
0
S. Kotysch
ЦФ
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Bill Lathouwers
ЦФ
2
Jenthe Mertens
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
13
Brent Gabriel
ВР
98
Din Sula
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Оуд-Хеверли - Беверен
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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