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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Брюгге
Андерлехт - Брюгге: обзор матча 11 апреля 2021
Андерлехт
11.04.2021, воскресенье, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
72'
Л. Нмеча
76'
А. Локонга
53'
Н. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Брюгге
Замена
A. Diaby
️️️️
Я. Версхарен
90'
+2
Желтая карточка
М. Миазга
90'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
85'
84'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Х. Ванакен
84'
Замена
Д. Перес
️️️️
Б. Дост
81'
Желтая карточка
К. Мата
81'
Замена
Т. Чон
️️️️
Ш. Де Кетеларе
79'
Желтая карточка
Э. Соболь
ГОЛ! 2:1!
А. Локонга
Пас отдал
Д. Каллен
76'
ГОЛ! 1:1!
Л. Нмеча
Пас отдал
М. Миазга
72'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
А. Требель
67'
Замена
Д. Каллен
️️️️
М. Ашимеру
67'
53'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ланг
49'
Желтая карточка
О. Коссуну
46'
Замена
Н. Ланг
️️️️
Ю. Баджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
24
Даниэль Перес
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
4-4-1-1
1
Велленройтер
15
Михайличенко
3
Миазга
33
62
Мурильо
16
Требель
18
Ашимеру
16
Версхарен
6
Локонга
10
Айт Эль-Хадж
14
Нмеча
3-4-1-2
22
Миньоле
44
Мехеле
23
Соболь
31
Коссуну
25
Вормер
23
Ритс
22
Мата
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
20
Баджи
12
Дост
16
Версхарен
21
21
16
Версхарен
18
Ашимеру
24
Каллен
24
Каллен
18
Ашимеру
10
Айт Эль-Хадж
18
Мукаиру
18
Мукаиру
10
Айт Эль-Хадж
16
Требель
9
Амузу
9
Амузу
16
Требель
12
Дост
24
Перес
24
Перес
12
Дост
17
Де Кетеларе
19
Чон
19
Чон
17
Де Кетеларе
20
Ванакен
3
Баланта
3
Баланта
20
Ванакен
20
Баджи
70
Ланг
70
Ланг
20
Баджи
Остались в запасе
Андерлехт
Брюгге
1
Барт Вербрюгген
ВР
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Уорнер Хан
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Уорнер Хан
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Андерлехт - Брюгге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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