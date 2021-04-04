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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Беерсхот
Серкль Брюгге - Беерсхот: обзор матча 04 апреля 2021
Серкль Брюгге
04.04.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Беерсхот
18'
Ж. Бьянсон
34'
И. Угбо (П)
50'
Я. Ван ден Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Беерсхот
Замена
Д. Хотич
️️️️
Л. Лопеш
89'
81'
Замена
B. Eleke
️️️️
T. Pietermaat
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
K. Hoggas
76'
Замена
К. Данке
️️️️
И. Угбо
76'
Желтая карточка
И. Угбо
73'
65'
Замена
З. Баккали
️️️️
L. Brogno
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
50'
50'
ГОЛ! 2:1!
Я. Ван ден Берг
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
Замена
A. Corryn
️️️️
О. Деман
46'
46'
Замена
А. Саньянг
️️️️
Я. Вороговский
46'
Замена
P. Bourdin
️️️️
F. Frans
Желтая карточка
Л. Лопеш
44'
Красная карточка
Д. Велкоски
36'
Желтая карточка
Д. Велкоски
36'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Угбо
34'
33'
Желтая карточка
R. Sanusi
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бьянсон
Пас отдал
Д. Бейтс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
1
Томас Дидийон
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
8
K. Hoggas
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Беерсхот
5
Ян Ван ден Берг
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
92
Loris Brogno
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Беерсхот
11
Закария Баккали
ЛВ
7
Абдули Саньянг
ПВ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Дидийон
35
Велкоски
4
Бейтс
31
Павлович
8
Декостер
34
Ванхутте
4
Бьянсон
22
Лопеш
2
Деман
99
Угбо
8
3-2-5
6
Дом
55
Радич
5
Ван ден Берг
10
Хольцхаушер
11
Вороговский
92
4
29
18
7
2
Деман
22
22
2
Деман
8
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
8
22
Лопеш
10
Хотич
10
Хотич
22
Лопеш
99
Угбо
9
Данке
9
Данке
99
Угбо
4
3
3
4
92
11
Баккали
11
Баккали
92
11
Вороговский
7
Саньянг
7
Саньянг
11
Вороговский
29
10
10
29
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Беерсхот
49
Антони Мусаба
ПВ
2
Витиньо
ПЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
Главный тренер
Деннис ван Вийк
0
Wouter Biebauw
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
Остались в запасе
49
Антони Мусаба
ПВ
2
Витиньо
ПЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серкль Брюгге - Беерсхот
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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