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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Эйпен
Сент-Труйден - Эйпен: обзор матча 28 февраля 2021
Сент-Труйден
28.02.2021, воскресенье, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Эйпен
41'
A. Baby
89'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Эйпен
89'
ГОЛ! 0:2!
С. Превляк
Пас отдал
Д. Эри
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
C. Durkin
87'
87'
Замена
С. Превляк
️️️️
Ж. Нгой
80'
Желтая карточка
С. Мянго
Желтая карточка
Д. Лавале
78'
Замена
Д. Назон
️️️️
И. М'Бойо
78'
77'
Замена
Д. Эри
️️️️
A. Baby
70'
Замена
J. Cools
️️️️
Н. Мусона
Замена
Д. Хасиока
️️️️
М. Кофрие
64'
Желтая карточка
S. De Ridder
62'
Красная карточка
Ж. Тейшейра
61'
41'
ГОЛ! 0:1!
A. Baby
Пас отдал
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
22
Кристиан Брюлс
АП
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Эйпен
8
Стеф Питерс
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
33
Theo Defourny
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Amara Baby
ЦФ
0
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Сент-Труйден
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
1
Kenny Steppe
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
Эйпен
33
Роки Бушири
ЦЗ
19
Джонатан Эри
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
3-2-1-4
1
Шмидт
39
Буату
5
Кофрие
4
Лавале
13
Кэкачей
5
Тейшейра
22
Брюлс
16
7
М'Бойо
40
8
4-1-2-4
12
Агбаду
13
Мянго
5
Амат
8
Питерс
39
Кайембе
11
Н'Дри
17
Мусона
0
14
7
Нгой
33
7
М'Бойо
9
Назон
9
Назон
7
М'Бойо
8
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
8
5
Кофрие
14
Хасиока
14
Хасиока
5
Кофрие
14
19
Эри
19
Эри
14
17
Мусона
26
26
17
Мусона
7
Нгой
14
Превляк
14
Превляк
7
Нгой
Остались в запасе
Сент-Труйден
Эйпен
1
Kenny Steppe
ЦФ
14
Ярне Стекерс
АП
8
Мори Конате
ОП
40
Junior Pius
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
30
Robin Himmelmann
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Kenny Steppe
ЦФ
14
Ярне Стекерс
АП
8
Мори Конате
ОП
40
Junior Pius
ЦФ
Остались в запасе
30
Robin Himmelmann
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Сент-Труйден - Эйпен
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
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Сент-Труйден
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