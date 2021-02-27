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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Беверен
Серкль Брюгге - Беверен: обзор матча 27 февраля 2021
Серкль Брюгге
27.02.2021, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Беверен
29'
Л. Лопеш
82'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Беверен
90'
+5
Желтая карточка
S. Leuko
Замена
А. Мусаба
️️️️
И. Угбо
87'
Замена
Р. Декостер
️️️️
Д. Хотич
87'
86'
Желтая карточка
J. Schryvers
84'
Замена
J. Schryvers
️️️️
А. Койта
ГОЛ! 2:0!
К. Данке
Пас отдал
Х. ван дер Брюгген
82'
80'
Желтая карточка
D. Wuytens
Замена
К. Данке
️️️️
О. Деман
78'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Л. Лопеш
71'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
K. Hoggas
71'
65'
Замена
Д. Синани
️️️️
С. Хельтне Нильсен
65'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
J. Faucher
Желтая карточка
О. Деман
63'
56'
Желтая карточка
F. Bastians
Желтая карточка
Л. Лопеш
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лопеш
Пас отдал
Витиньо
29'
24'
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
22'
Замена
J. Cijntje
️️️️
А. Альбанезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
1
Томас Дидийон
ВР
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
24
Жан Марселен
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
8
K. Hoggas
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Беверен
13
Brent Gabriel
ВР
20
Александар Вукотич
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
6
Leonardo Bertone
ЦП
15
Dries Wuytens
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
4
Felix Bastians
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
44
Andi Koshi
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Беверен
24
Амин Хаммас
ЛЗ
52
Jur Schryvers
ЦЗ
40
Georges Mandjeck
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
1
Bill Lathouwers
ЦФ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
98
Din Sula
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дидийон
4
Бейтс
24
Марселен
31
Павлович
4
Бьянсон
2
Витиньо
22
Лопеш
10
Хотич
2
Деман
99
Угбо
8
1-1-1-1-5
13
20
Вукотич
6
Нильсен
6
10
Альбанезе
24
11
11
Койта
9
Фрай
4
10
Хотич
8
Декостер
8
Декостер
10
Хотич
99
Угбо
49
Мусаба
49
Мусаба
99
Угбо
22
Лопеш
34
Ванхутте
34
Ванхутте
22
Лопеш
8
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
8
2
Деман
9
Данке
9
Данке
2
Деман
11
38
Хейманс
38
Хейманс
11
11
Койта
52
52
11
Койта
6
Нильсен
10
Синани
10
Синани
6
Нильсен
10
Альбанезе
7
7
10
Альбанезе
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Беверен
44
Andi Koshi
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
1
Bill Lathouwers
ЦФ
24
Амин Хаммас
ЛЗ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
40
Georges Mandjeck
ЦП
98
Din Sula
ЦФ
Остались в запасе
44
Andi Koshi
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
Остались в запасе
1
Bill Lathouwers
ЦФ
24
Амин Хаммас
ЛЗ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
40
Georges Mandjeck
ЦП
98
Din Sula
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серкль Брюгге - Беверен
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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