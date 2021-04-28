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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Енисей
Нижний Новгород - Енисей: обзор матча 28 апреля 2021
Нижний Новгород
28.04.2021, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 39 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
90+3'
А. Шумских
15'
В. Кичин (П)
30'
В. Цховребов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Енисей
Желтая карточка
И. Эдиев
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Шумских
90'
+3
87'
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
А. Ставпец
️️️️
И. Темников
80'
78'
Замена
Е. Иванов
️️️️
К. Гарбуз
71'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
Е. Песиков
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
К. Маляров
70'
68'
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Абрамов
68'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Ломакин
Замена
А. Попов
️️️️
Т. Сулейманов
64'
57'
Желтая карточка
А. Абрамов
Замена
И. Горбунов
️️️️
И. Эдиев
57'
Желтая карточка
А. Шумских
52'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
М. Султонов
46'
30'
ГОЛ! 0:2!
В. Цховребов
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Кичин
Желтая карточка
М. Гащенков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
3-2-2-1-2
99
Сысуев
5
Эдиев
24
Гоцук
5
Шумских
7
Маляров
11
Темников
77
Гащенков
78
Калинский
28
Султонов
95
Янсане
99
Сулейманов
4-1-2-2-1
1
Опарин
4
Абрамов
2
Кичин
15
Цховребов
19
Гарбуз
64
Ланин
21
Зотов
90
Ломакин
9
Песиков
19
Глушков
23
Лескано
5
Эдиев
17
Горбунов
17
Горбунов
5
Эдиев
7
Маляров
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
7
Маляров
11
Темников
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Темников
99
Сулейманов
18
Попов
18
Попов
99
Сулейманов
28
Султонов
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
28
Султонов
9
Песиков
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
9
Песиков
90
Ломакин
21
Раздорских
21
Раздорских
90
Ломакин
4
Абрамов
13
Марков
13
Марков
4
Абрамов
19
Гарбуз
8
Иванов
8
Иванов
19
Гарбуз
Остались в запасе
Нижний Новгород
Енисей
57
Артем Галаджан
ЦФ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
27
Александр Галимов
ПВ
10
Михаил Комков
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
Остались в запасе
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
27
Александр Галимов
ПВ
10
Михаил Комков
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Нижний Новгород - Енисей
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Андрей Балакирев (Саранск)
Инспектор:
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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