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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Динамо Бр
Енисей - Динамо Бр: обзор матча 08 августа 2020
Енисей
08.08.2020, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бр
66'
А. Саная
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Динамо Бр
Желтая карточка
О. Ланин
81'
76'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Мараев
Замена
Т. Сахаров
️️️️
Е. Иванов
70'
69'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
А. Крючков
ГОЛ! 1:0!
А. Саная
Пас отдал
Н. Глушков
66'
Замена
Е. Песиков
️️️️
А. Галимов
64'
60'
Замена
Ю. Першин
️️️️
П. Баранов
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Ломакин
59'
Желтая карточка
А. Саная
56'
47'
Желтая карточка
П. Баранов
46'
Замена
Д. Луппа
️️️️
И. Хайманов
Замена
Н. Глушков
️️️️
М. Комков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
5
Владислав Молчан
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Опарин
2
Кичин
15
Цховребов
96
Рукас
33
Сухомлинов
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
10
Комков
27
Галимов
32
Саная
4-1-2-1-2
96
Кузнецов
12
Сапаев
29
Хайманов
23
Васильев
10
Дрогунов
21
Крючков
4
Баранов
8
Чиркин
10
Мараев
45
Вотинов
11
Укомский
8
Иванов
27
Сахаров
27
Сахаров
8
Иванов
27
Галимов
9
Песиков
9
Песиков
27
Галимов
10
Комков
19
Глушков
19
Глушков
10
Комков
90
Ломакин
21
Зотов
21
Зотов
90
Ломакин
21
Крючков
20
Пикатов
20
Пикатов
21
Крючков
10
Мараев
14
Сорокин
14
Сорокин
10
Мараев
4
Баранов
10
Першин
10
Першин
4
Баранов
29
Хайманов
3
Луппа
3
Луппа
29
Хайманов
Остались в запасе
Енисей
Динамо Бр
9
Федор Дворников
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
5
Владислав Молчан
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
21
Александр Циберкин
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
Остались в запасе
9
Федор Дворников
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
5
Владислав Молчан
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Циберкин
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Енисей - Динамо Бр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Центральный
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