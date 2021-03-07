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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Селтик
Данди Юнайтед - Селтик: обзор матча 07 марта 2021
Данди Юнайтед
07.03.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Селтик
Желтая карточка
P. Pawlett
90'
+2
84'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
М. Эльюнусси
79'
Желтая карточка
Д. Кенни
Замена
L. Chalmers
️️️️
И. Харкс
79'
78'
Замена
Д. Форрест
️️️️
С. Браун
Замена
L. Appere
️️️️
M. McNulty
71'
Желтая карточка
M. McNulty
65'
62'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Тернбулл
Замена
P. Pawlett
️️️️
Н. Кларк
62'
Желтая карточка
И. Харкс
47'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
М. Эльюнусси
Желтая карточка
L. Smith
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Данди Юнайтед
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Luke Bolton
ЦП
19
Deniz Mehmet
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
1-2-1-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
7
Фукс
66
Батчер
6
Харкс
3
36
7
Шенклэнд
10
Кларк
6
4-3-2-1
19
Бэйн
23
Уэлш
20
Айер
3
Кенни
93
Лаксальт
42
МакГрегор
8
Браун
14
Тернбулл
10
Кристи
10
Эльюнусси
29
Эдуард
6
Харкс
23
23
6
Харкс
36
9
9
36
10
Кларк
8
8
10
Кларк
8
Браун
49
Форрест
49
Форрест
8
Браун
14
Тернбулл
7
Рогич
7
Рогич
14
Тернбулл
10
Эльюнусси
29
Гриффитс
29
Гриффитс
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Селтик
15
Льюис Нилсон
ПЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
14
Florent Hoti
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
15
Льюис Нилсон
ПЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
14
Florent Hoti
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Остались в запасе
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Данди Юнайтед - Селтик
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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