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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Джонстон
Ливингстон - Сент-Джонстон: обзор матча 06 февраля 2021
Ливингстон
06.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
83'
С. Питтман
45+2'
С. Тансер
51'
Ш. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Сент-Джонстон
90'
+2
Замена
M. O'Halloran
️️️️
К. Кейн
ГОЛ! 1:2!
С. Питтман
83'
79'
Пенальти не реализован!
С. Мэй
Желтая карточка
С. Питтман
76'
69'
Замена
С. Мэй
️️️️
G. Melamed
Замена
J. Kabia
️️️️
S. Lawson
65'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Руни
Пас отдал
L. Craig
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Тансер
Желтая карточка
A. Taylor-Sinclair
45'
+1
37'
Желтая карточка
Д. Керр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Ники Девлин
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
4-5-1
1
Стриек
3
Лонгридж
29
33
0
28
6
8
Питтман
8
Холт
2
Девлин
14
Форрест
4-4-2
28
Кларк
26
Руни
5
МакКарт
17
Тансер
4
Гордон
6
Керр
0
8
Маккэнн
10
Уотерспун
20
Кейн
18
33
9
9
33
20
Кейн
17
17
20
Кейн
18
17
Мэй
17
Мэй
18
Остались в запасе
Ливингстон
Сент-Джонстон
17
Скотт Тиффони
ЛВ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
2
Росс МакКрори
ОП
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
99
Charlie Gilmour
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
17
Скотт Тиффони
ЛВ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
2
Росс МакКрори
ОП
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
39
Carlo Pignatiello
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
Остались в запасе
99
Charlie Gilmour
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Ливингстон - Сент-Джонстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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