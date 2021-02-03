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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Росс Каунти
Гамильтон Академикал - Росс Каунти: обзор матча 03 февраля 2021
Гамильтон Академикал
03.02.2021, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Росс Каунти
81'
Д. Уайт
86'
B. McKay
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Росс Каунти
Замена
N. Thomas
️️️️
B. Easton
87'
86'
ГОЛ! 0:2!
B. McKay
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уайт
Пас отдал
J. Naismith
Замена
Д. Мойо
️️️️
Б. Андерсон
78'
77'
Замена
M. Gardyne
️️️️
О. Шоу
77'
Замена
C. Tremarco
️️️️
А. Яковитти
77'
Замена
C. Lakin
️️️️
J. Hylton
77'
Замена
B. McKay
️️️️
Г. Пэтон
62'
Замена
Д. Уайт
️️️️
I. Vigurs
Замена
R. Mimnaugh
️️️️
B. Stirling
57'
55'
Желтая карточка
Г. Пэтон
Желтая карточка
B. Easton
38'
32'
Желтая карточка
J. Hylton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
10
Anthony Andreu
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
14
George Stanger
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
3
Carl Tremarco
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
3-2-1-4
30
14
Ходсон
2
Одоффин
33
24
40
18
Каллахан
5
99
19
Андерсон
27
4-4-2
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
0
21
5
Ельде
11
10
12
Пэтон
10
Келли
18
Шоу
14
24
24
24
24
27
33
33
27
19
Андерсон
20
Мойо
20
Мойо
19
Андерсон
4
Яковитти
3
3
4
Яковитти
14
8
8
14
11
10
Уайт
10
Уайт
11
18
Шоу
7
7
18
Шоу
12
Пэтон
9
9
12
Пэтон
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Росс Каунти
14
George Stanger
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
25
Джо Хилтон
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Гамильтон Академикал - Росс Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
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Гамильтон Академикал
Росс Каунти
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
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2018.07.15 06:08
7
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2018.07.07 22:14
5
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2016.11.15 08:45
1
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
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