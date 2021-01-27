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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Килмарнок
Ливингстон - Килмарнок: обзор матча 27 января 2021
Ливингстон
27.01.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
89'
J. Kabia
90'
С. Питтман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Килмарнок
ГОЛ! 2:0!
С. Питтман
90'
ГОЛ! 1:0!
J. Kabia
89'
Желтая карточка
Н. Девлин
86'
86'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
G. Oakley
84'
Желтая карточка
Р. МакКензи
Замена
J. Kabia
️️️️
А. Форрест
76'
75'
Замена
D. Dabo
️️️️
C. Burke
69'
Желтая карточка
B. Haunstrup
Замена
C. Sibbald
️️️️
M. Bartley
67'
Замена
S. Robinson
️️️️
J. Mullin
60'
46'
Замена
R. Millen
️️️️
С. Финдлей
Желтая карточка
M. Bartley
40'
19'
Желтая карточка
А. Пауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
10
Gavin Reilly
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
9
George Oakley
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Ливингстон
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
28
Scott Robinson
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
3-5-1-1
1
Стриек
5
Фицуотер
3
Браун
5
8
Питтман
6
8
Холт
2
Девлин
14
14
Форрест
10
2-4-1-4
12
17
Финдлей
29
4
Пауэр
36
Тшибола
9
11
Пайннок
7
МакКензи
20
4
1
14
Форрест
9
9
14
Форрест
6
10
10
6
14
28
28
14
29
6
6
29
17
Финдлей
22
22
17
Финдлей
9
14
Кабамба
14
Кабамба
9
Остались в запасе
Ливингстон
Килмарнок
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
12
Julien Serrano
ЦФ
2
Росс МакКрори
ОП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Colin Doyle
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
12
Julien Serrano
ЦФ
2
Росс МакКрори
ОП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Ливингстон - Килмарнок
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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