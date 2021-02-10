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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Селтик
Сент-Миррен - Селтик: обзор матча 10 февраля 2021
Сент-Миррен
10.02.2021, среда, 23:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Селтик
16'
Т. Рогич
79'
О. Эдуард (П)
82'
Р. Кристи
83'
Д. Тернбулл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Селтик
Желтая карточка
C. McCarthy
88'
85'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Т. Рогич
85'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Д. Тернбулл
84'
Желтая карточка
Ш. Даффи
83'
ГОЛ! 0:4!
Д. Тернбулл
82'
ГОЛ! 0:3!
Р. Кристи
Пас отдал
Т. Рогич
Замена
Л. Эрвин
️️️️
Р. Флинн
82'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Эдуард
79'
Замена
П. Климала
️️️️
О. Эдуард
Желтая карточка
Р. Флинн
78'
Замена
C. MacPherson
️️️️
D. Connolly
72'
68'
Замена
Р. Кристи
️️️️
А. Айети
68'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
С. Уэлш
Желтая карточка
Д. Обика
64'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рогич
Пас отдал
Д. Кенни
Замена
K. McAllister
️️️️
Д. МакГрат
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
3
Brandon Mason
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
3-5-2
31
Анвик
5
Шонесси
22
Фрэйзер
15
31
Дойл-Хейз
21
Эрхахон
11
17
МакГрат
8
Флинн
9
Обика
21
4-3-1-2
19
Бэйн
23
Уэлш
3
Кенни
20
Айер
32
Тэйлор
8
Браун
42
МакГрегор
14
Тернбулл
7
Рогич
29
Эдуард
9
Айети
21
8
8
21
17
МакГрат
7
7
17
МакГрат
8
Флинн
94
Эрвин
94
Эрвин
8
Флинн
14
Тернбулл
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
14
Тернбулл
29
Эдуард
9
Климала
9
Климала
29
Эдуард
23
Уэлш
25
Даффи
25
Даффи
23
Уэлш
9
Айети
10
Кристи
10
Кристи
9
Айети
7
Рогич
29
Гриффитс
29
Гриффитс
7
Рогич
Остались в запасе
Сент-Миррен
Селтик
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
3
Brandon Mason
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
3
Brandon Mason
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
Остались в запасе
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Сент-Миррен - Селтик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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