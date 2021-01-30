Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Джонстон
Килмарнок - Сент-Джонстон: обзор матча 30 января 2021
Килмарнок
30.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Сент-Джонстон
5'
C. Burke
32'
А. Тшибола
53'
G. Melamed
69'
М. Дэвидсон
73'
А. Маккэнн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Сент-Джонстон
89'
Замена
C. Bryson
️️️️
Д. Уотерспун
Замена
D. Whitehall
️️️️
G. Oakley
89'
83'
Замена
C. Conway
️️️️
G. Melamed
80'
Желтая карточка
Д. МакКарт
Желтая карточка
А. Пауэр
76'
73'
ГОЛ! 2:3!
А. Маккэнн
Пас отдал
G. Melamed
69'
ГОЛ! 2:2!
М. Дэвидсон
Пас отдал
G. Melamed
63'
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
53'
ГОЛ! 2:1!
G. Melamed
Пас отдал
К. Кейн
ГОЛ! 2:0!
А. Тшибола
Пас отдал
Н. Кабамба
32'
ГОЛ! 1:0!
C. Burke
Пас отдал
Н. Кабамба
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
9
George Oakley
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Килмарнок
8
Gary Dicker
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
1-4-5
22
29
4
Пауэр
9
36
Тшибола
20
14
Кабамба
7
МакКензи
1
28
4-4-2
28
Кларк
26
Руни
17
Тансер
5
МакКарт
4
Гордон
8
Маккэнн
10
Уотерспун
6
Керр
8
Дэвидсон
20
Кейн
18
9
12
12
9
18
7
7
18
10
Уотерспун
7
7
10
Уотерспун
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Джонстон
13
Colin Doyle
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
33
Ally Taylor
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
8
Gary Dicker
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
33
Ally Taylor
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
6
Diaguely Dabo
ЦФ
8
Gary Dicker
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Килмарнок - Сент-Джонстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Сент-Джонстон
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+