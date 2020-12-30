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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Данди Юнайтед
Селтик - Данди Юнайтед: обзор матча 30 декабря 2020
Селтик
30.12.2020, среда, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
23'
И. Соро
40'
Д. Тернбулл
76'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Данди Юнайтед
83'
Замена
A. Spörle
️️️️
J. Robson
83'
Замена
L. Bolton
️️️️
L. Smith
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
О. Эдуард
80'
Замена
С. Браун
️️️️
И. Соро
80'
Замена
А. Айети
️️️️
Л. Гриффитс
77'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Тернбулл
77'
ГОЛ! 3:0!
О. Эдуард
Пас отдал
Л. Гриффитс
76'
74'
Замена
D. Powers
️️️️
P. Pawlett
68'
Замена
P. McMullan
️️️️
Л. Шенклэнд
56'
Желтая карточка
L. Smith
Замена
Н. Биттон
️️️️
К. Жульен
51'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
И. Соро
40'
38'
Желтая карточка
P. Pawlett
ГОЛ! 1:0!
И. Соро
Пас отдал
К. МакГрегор
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Luke Bolton
ЦП
19
Deniz Mehmet
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
4-3-1-2
1
Баркас
93
Лаксальт
6
Жульен
20
Айер
30
Фримпонг
19
Соро
14
Тернбулл
42
МакГрегор
10
Кристи
29
Эдуард
29
Гриффитс
2-1-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
6
Коннолли
6
Харкс
8
33
6
3
36
29
Эдуард
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
29
Эдуард
6
Жульен
55
Биттон
55
Биттон
6
Жульен
19
Соро
8
Браун
8
Браун
19
Соро
14
Тернбулл
7
Рогич
7
Рогич
14
Тернбулл
29
Гриффитс
9
Айети
9
Айети
29
Гриффитс
3
3
3
3
7
Шенклэнд
10
10
7
Шенклэнд
8
4
4
8
33
8
8
33
Остались в запасе
Селтик
Данди Юнайтед
23
Конор Азар
ВР
10
Майкл Джонстон
ЦП
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
19
Deniz Mehmet
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
10
Майкл Джонстон
ЦП
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Селтик - Данди Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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