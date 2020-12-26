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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Ливингстон
Килмарнок - Ливингстон: обзор матча 26 декабря 2020
Килмарнок
26.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ливингстон
48'
C. Burke (П)
90+3'
S. Robinson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Ливингстон
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
S. Robinson
Желтая карточка
C. Burke
90'
+1
79'
Замена
M. Poplatnik
️️️️
C. Sibbald
57'
Желтая карточка
J. Serrano
ГОЛ с пенальти! 1:0!
C. Burke
48'
47'
Желтая карточка
Н. Девлин
Желтая карточка
Н. Кабамба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Килмарнок
11
Мич Пайннок
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
28
Scott Robinson
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
4-3-4
12
17
Финдлей
3
21
29
4
Пауэр
36
Тшибола
21
14
Кабамба
7
МакКензи
1
3-5-2
1
Стриек
5
Фицуотер
10
5
6
14
8
Питтман
2
Девлин
8
Холт
12
9
10
99
99
10
Остались в запасе
Килмарнок
Ливингстон
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
33
Ally Taylor
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
33
Ally Taylor
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Остались в запасе
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Килмарнок - Ливингстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
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