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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Гамильтон Академикал
Росс Каунти - Гамильтон Академикал: обзор матча 19 декабря 2020
Росс Каунти
19.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Гамильтон Академикал
22'
Р. Каллахан
62'
S. Martin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Гамильтон Академикал
79'
Замена
J. Hamilton
️️️️
B. Stirling
Замена
M. Wright
️️️️
B. McKay
77'
71'
Желтая карточка
B. Stirling
65'
Замена
R. Hughes
️️️️
S. Martin
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Д. Тиллсон
64'
Желтая карточка
I. Vigurs
62'
62'
ГОЛ! 0:2!
S. Martin
57'
Замена
K. Munro
️️️️
N. Thomas
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Каллахан
Пас отдал
Д. Мойо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
31
Росс Стюарт
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
27
Ben Stirling
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Росс Каунти
10
Стефен Келли
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
6
Charlie Trafford
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
4-2-4
1
Лэйдлоу
43
Рид
15
Уотсон
0
4
Яковитти
22
Тиллсон
11
31
Стюарт
9
7
18
Шоу
4-2-4
30
14
Ходсон
24
33
2
Одоффин
18
Каллахан
25
20
Мойо
24
5
27
9
44
44
9
22
Тиллсон
12
Пэтон
12
Пэтон
22
Тиллсон
24
21
21
24
27
40
40
27
25
15
15
25
Остались в запасе
Росс Каунти
Гамильтон Академикал
21
Ross Doohan
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
6
Charlie Trafford
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Остались в запасе
6
Charlie Trafford
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Росс Каунти - Гамильтон Академикал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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Росс Каунти
Гамильтон Академикал
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
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2018.07.07 22:14
5
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
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