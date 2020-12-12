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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Ливингстон
Сент-Джонстон - Ливингстон: обзор матча 12 декабря 2020
Сент-Джонстон
12.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Ливингстон
54'
К. Кейн
48'
J. Guthrie
65'
S. Robinson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Ливингстон
89'
Желтая карточка
M. Bartley
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
C. Bryson
84'
77'
Замена
Д. Холт
️️️️
J. Mullin
Замена
Ш. Руни
️️️️
Д. Керр
75'
72'
Желтая карточка
С. Питтман
Замена
C. Hendry
️️️️
К. Кейн
68'
Замена
G. Melamed
️️️️
С. Мэй
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
S. Robinson
55'
Замена
S. Robinson
️️️️
С. Тиффони
ГОЛ! 1:1!
К. Кейн
54'
Желтая карточка
Д. Уотерспун
52'
48'
ГОЛ! 0:1!
J. Guthrie
Пас отдал
J. Mullin
46'
Замена
С. Тиффони
️️️️
M. Poplatnik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
17
Стиви Мэй
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
6
Marvin Bartley
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
0
L. Craig
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Ливингстон
3
Кирон Браун
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
28
Scott Robinson
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
17
Тансер
20
МакНамара
6
Керр
8
Маккэнн
10
Уотерспун
7
20
Кейн
17
Мэй
3-4-1-2
1
Стриек
5
Фицуотер
5
10
14
8
Питтман
2
Девлин
6
14
Форрест
12
99
6
Керр
26
Руни
26
Руни
6
Керр
17
Мэй
18
18
17
Мэй
7
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
7
20
Кейн
14
14
20
Кейн
99
17
Тиффони
17
Тиффони
99
Тиффони
28
28
Тиффони
14
8
Холт
8
Холт
14
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Ливингстон
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
2
Росс МакКрори
ОП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
3
Кирон Браун
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
3
Кирон Браун
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Джонстон - Ливингстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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