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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Хиберниан
Гамильтон Академикал - Хиберниан: обзор матча 12 декабря 2020
Гамильтон Академикал
12.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 4
Завершен
Хиберниан
10'
М. Бойл (П)
39'
К. Доидж
66'
П. МакГинн
68'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Хиберниан
Желтая карточка
Р. Каллахан
89'
83'
Замена
S. McGinn
️️️️
Д. Ньюэлл
76'
Замена
С. Маллан
️️️️
Д. Райт
76'
Замена
К. Магеннис
️️️️
М. Хальберг
Желтая карточка
S. Martin
75'
70'
Замена
J. Gullan
️️️️
К. Нисбет
Замена
J. Hamilton
️️️️
Д. Мойо
70'
68'
ГОЛ! 0:4!
К. Нисбет
66'
ГОЛ! 0:3!
П. МакГинн
Замена
N. Thomas
️️️️
C. Trafford
55'
Замена
T. Owolabi
️️️️
C. Smith
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Доидж
Пас отдал
Д. Райт
Желтая карточка
C. Trafford
10'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
27
Ben Stirling
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
14
George Stanger
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Хиберниан
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
4
Stephen McGinn
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
3-2-5
30
33
24
14
Ходсон
18
Каллахан
25
5
20
Мойо
32
6
27
3-2-1-1-3
1
Марсиано
4
Хэнлон
16
Стивенсон
5
Хальберг
16
МакГинн
15
Портеус
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Доидж
7
Райт
15
Нисбет
32
36
36
32
6
24
24
6
20
Мойо
40
40
20
Мойо
15
Нисбет
10
10
15
Нисбет
7
Райт
14
Маллан
14
Маллан
7
Райт
11
Ньюэлл
4
4
11
Ньюэлл
5
Хальберг
16
Магеннис
16
Магеннис
5
Хальберг
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Хиберниан
14
George Stanger
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Остались в запасе
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Гамильтон Академикал - Хиберниан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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